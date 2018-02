Washington— El presidente Donald Trump parecía plantear ayer como un caso de difamación la caída de un crucial colaborador acusado de violencia familiar, asunto que se suma al tumulto que ha envuelto a la Casa Blanca, dividido al personal y puesto en peligro la permanencia de John Kelly como jefe del Gabinete de la presidencia.Trump se desahogó en un tuit al parecer dirigido al creciente movimiento #MeToo contra el abuso sexual y reiteró sus propios desmentidos sobre conducta sexual indebida frente a las acusaciones de más de una decena de mujeres.“Las vidas de las personas se están haciendo añicos y se destruyen por una simple denuncia”, escribió Trump. “Algunas son ciertas y algunas son falsas. Algunas son viejas y algunas nuevas. No hay recuperación para una persona acusada falsamente –pierde su vida y su carrera. ¿Acaso el debido proceso ya no existe?”En su reacción, Trump también reflejó su descontento cada vez mayor hacia Kelly.El presidente se quejó de que Kelly demoró en informarle de las denuncias contra el secretario del personal Rob Porter. El asunto se sumó a la molestia de Trump sobre los intentos del jefe de Gabinete por controlarlo y las recientes opiniones provocadoras de Kelly sobre los inmigrantes, según dos personas que tienen comunicación de forma regular con el mandatario pero que no están autorizadas a hacer declaraciones sobre conversaciones privadas.Trump y Kelly son personas de carácter fuerte que han tenido enfrentamientos y el mandatario ha comenzado a plantear nombres de posibles reemplazos para el jefe de despacho de la Casa Blanca en conversaciones con asesores externos, de acuerdo con las tres personas cercanas a esos diálogos.Entre los considerados figuran el director de la Oficina del Presupuesto, Mick Mulvaney; el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy; el representante Mark Meadows y el director de la CIA, Mike Pompeo.Sin embargo, no hay indicios de algún movimiento inminente, según personas al tanto de las conversaciones. Es sabido que Trump consulta con frecuencia a sus asesores sobre el desempeño del personal de alto rango y es renuente con frecuencia a despedir a colaboradores.Kelly ha dejado entrever que dejaría el cargo si pierde la confianza del presidente. Sin embargo, no ha ofrecido renunciar, según dijo el viernes un funcionario de la Casa Blanca que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre tales temas en público.Sin embargo, la permanencia de Kelly parece muy inestable desde que asumió el cargo en julio, en parte debido a que varios colaboradores del Ala Oeste han visto su confianza afectada por el manejo del funcionario sobre las acusaciones contra Porter. Durante una reunión el viernes con colaboradores de alto rango, Kelly intentó fijar su propio plazo sobre Porter. Algunos colaboradores en esa reunión cuestionaron en privado la versión de Kelly, y consideraron que la postura del funcionario era para su beneficio, de acuerdo con una fuente cercana a la reunión que no estaba autorizada a hacer declaraciones a la prensa sobre ese encuentro.Kelly dijo que se enteró apenas el martes en la noche de que las acusaciones contra Porter eran verdad y éste renunció de inmediato.

