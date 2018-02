Ofrece John Kelly renuncia a Trump

El presidente Donald Trump, quien está furioso por el manejo de los alegatos de violencia doméstica en la que está involucrado uno de sus más cercanos asesores, hablo con algunos de sus confidentes acerca de la posibilidad de reemplazar al atribulado jefe de Gabinete, John Kelly, según le dijeron a ABC News fuentes cercanas al presidente.Uno de los confidentes es Tom Barrack, quien desde hace tiempo es su amigo y fue presidente ejecutivo del comité organizador de su toma de protesta, fue contactado para saber si le interesaría el puesto, según le dijo una persona que está enterada del asunto a ABC News.Barrack respondió que no aceptaría.En las últimas 24 horas, Kelly le dejó en claro al presidente que está dispuesto a renunciar debido a la insatisfacción del presidente sobre el manejo en el Ala Oeste de las acusaciones contra el ex secretario de Gabinete, Rob Porter, de acuerdo a fuentes que han hablado con Trump y Kelly.Aunque el destino de Kelly está en duda, personas que están enteradas del asunto dijeron que no creen que su partida sea inminente. Kelly fue visto este viernes trabajando en el Ala Oeste, encabezando su reunión diaria con funcionarios de alta jerarquía del gabinete y acompañando a Trump en la Oficina Oval durante una sesión fotográfica que se efectuó en la tarde.“El general Kelly no le ha presentado su renuncia al presidente”, comentó Hogan Gidley, subsecretario de Prensa de la Casa Blanca, a través de un comunicado.Cuando le preguntaron si Kelly había expresado su interés de presentar su renuncia, Gidley respondió “No tengo conocimiento de eso”.Varias personas cercanas a Trump que fueron contactados por ABC News dijeron que el presidente está considerando múltiples nombres como posibles reemplazos de Kelly, entre ellos, está Gary Coh, el asesor de alto rango sobre Economía, Mick Mulvaney, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, y el representante Mark Meadows.

