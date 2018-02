California- La asambleísta demócrata Cristina García, jefa de la bancada de Mujeres Legisladoras y figura destacada del movimiento contra el acoso sexual en California, está acusada de toquetear a un asistente varón de la oficina de otro legislador.Daniel Fierro dijo el jueves que García le acarició la espalda, le agarró el trasero e intentó tocarlo en la entrepierna en un dugout al término de un partido de softball de los legisladores en 2014.Fierro no reportó el acto en este momento, pero en enero le informó a su antiguo jefe, el asambleísta demócrata Ian Calderon, quien lo reportó a los líderes de la cámara. Ahora la Asamblea investiga a García.La acusación de Fierro fue reportada en primera instancia por Politico.Teala Schaff, portavoz de García, dijo que la asambleísta se enteró el 23 de enero que se había presentado una denuncia, pero no se le dieron detalles y solo supo de ellos a través del reporte de Politico."Toda denuncia de acoso sexual debe ser abordada con seriedad y participaré totalmente en cualquier investigación que se lleve a cabo”, dijo la legisladora del área de Los Ángeles en un comunicado. “No recuerdo haber incurrido en comportamiento indebido y dicho comportamiento no concuerda con mis valores”.La investigación a García es una de muchas en congresos estatales de todo el país tras una oleada de acusaciones de violencia sexual contra hombres poderosos desde que en octubre un reporte del New York Times exhibió a Harvey Weinstein, un magnate del sector cinematográfico.Fierro dijo que optó por contarle a Calderón sobre el incidente debido a la abierta participación de García en el movimiento #MeToo (#YoTambién), referente a la campaña en las redes sociales en la que millones de personas han relatado sus experiencias de acoso sexual."Si la persona que encabeza la ofensiva no es creíble, sólo termina perjudicando la credibilidad de estas historias muy reales”, dijo Fierro.Fierro, quien tenía 25 años al momento del incidente, dijo que el viernes fue interrogado por un despacho legal externo contratado por la Comisión de Reglas de la Asamblea. Politico también reportó que un cabildero que se negó a ser identificado aseguró que García le hizo comentarios de fuerte contenido sexual e intentó agarrarle la entrepierna durante un acto de recaudación de fondos el año pasado.

