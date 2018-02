Washington— Los casi 850 inmigrantes que actualmente prestan servicio en las fuerzas armadas o esperan entrenamiento básico no enfrentarán un proceso de deportación pese a los forcejeos federales sobre la suerte de las personas que vinieron al país ilegalmente de niños, afirmó ayer el secretario de Defensa estadounidense Jim Mattis.Mattis dijo que horas antes había hablado con la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, en lo que el describió como una “llamada de confirmación” y que se le indicó que los miembros de las fuerzas armadas y veteranos que recibieron baja honrosa estarán a salvo, a menos que hayan cometido un delito grave o un juez haya emitido una orden específica de deportación.El presidente Donald Trump dijo en septiembre que iba a eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes traídos a Estados Unidos de niños y que ahora viven en el país de forma ilegal.Previamente, los funcionarios estadounidenses habían dicho que el estatus de los militares acogidos al DACA no estaba claro. Pero el jueves, Mattis señaló tajantemente que no era un problema.“Ellos no estarán sujetos a ningún tipo de deportación”, dijo Mattis ante los medios de comunicación. “En términos de la situación del DACA... está clarificado que no están bajo ningún tipo de peligro”.El secretario de Defensa explicó que el Departamento de Seguridad Nacional siempre ha estado dispuesto a trabajar de la mano con el Pentágono sobre las cuestiones del DACA. Dijo que “siempre estaremos del lado de nuestra gente”.Todos los militares acogidos al DACA caen dentro de un pequeño programa especial de reclutamiento llamado Ingresos Militares Vitales para el Interés Nacional (MAVNI por sus siglas en inglés), que busca a personas con habilidades particularmente importantes. Muchos de ellos saben lenguas claves, incluidos varios dialectos afganos e iraquíes o quizás idiomas como el ruso y el chino.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.