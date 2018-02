Renuncia magnate republicano a presidencia de su empresa

Las Vegas— El magnate de los casinos, Steve Wynn, renunció el martes a su cargo de presidente y director ejecutivo de Wynn Resorts en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada.“En el transcurso de las últimas dos semanas, me encontrado a mí mismo como el foco de una avalancha de publicidad negativa”, dijo Wynn en un comunicado por escrito el martes. “Ahora que he reflexionado en torno al ambiente que esto ha creado —uno en el que el prejuicio asume prioridad sobre todo lo demás, incluyendo los hechos— He llegado a la conclusión de que no puedo continuar siendo efectivo en mis actuales puestos”.El Wall Street Journal reportó el 26 de enero que un número de mujeres dijeron que Wynn las acoso y agredió y que un caso fue resuelto en un acuerdo legal de 7.5 millones de dólares.El multimillonario de Las Vegas ha negado vehementemente las acusaciones, las cuales según él atribuye a una campaña encabezada por su ex esposa.El mes pasado, Wynn renunció a su cargo de presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano.Desde el 2013, Wynn contribuyó con cerca de 2.4 millones de dólares para patrocinar a candidatos del Partido Republicano y organizaciones de partido de todo el país, incluyendo al gobernador de Nevada, Brian Sandoval, y a ganadores de las elecciones especiales del 2017. Algunos republicanos en el Congreso, incluyendo Dean Heller, de Nevada, ya anunciaron que donarán las contribuciones que ellos recibieron de Wynn a causas de caridad.Wynn también enfrenta investigaciones conducidas por reguladores de juegos de azar en dos estados.El consejo de directivos de Wynn Resorts nombró a Matt Maddox, actualmente presidente de la compañía, como su director ejecutivo inmediato.Los detalles del acuerdo de la separación de Wynn no fueron dados a conocer.

