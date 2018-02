Ordena Trump 'gran' desfile militar

La idea que tiene el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ver soldados marchando y tanques desplazándose por los bulevares de Washington está a punto de convertirse en realidad en el Pentágono y la Casa Blanca, ya que oficiales dieron a conocer que han iniciado la planeación de un gran desfile militar que se llevará a cabo en el transcurso de este año, en el que se exhibirá el poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.Desde hace tiempo, Trump ha comentado públicamente y en privado que desea hacer ese desfile, sin embargo, en una reunión que se efectuó el 18 de enero entre Trump y los principales generales en el ‘tanque’ del Pentágono –un salón reservado para discusiones ultrasecretas– hubo el punto de inflexión, de acuerdo a dos oficiales que fueron notificados sobre los planes.Rodeado por oficiales de los más altos rangos del Ejército, incluyendo al secretario de la Defensa Jim Mattis y el presidente del Estado Mayor, el general Joseph F. Dunford Jr., lo que al parecer era un deseo abstracto de Trump de llevar a cabo un desfile, inesperadamente se escuchó como una instrucción presidencial, dijeron los oficiales.“Las órdenes fueron: Quiero un desfile como el que hicieron en Francia”, comentó un militar que habló de manera anónima debido a que se supone que la discusión de los planes debe mantenerse de manera confidencial. “Eso se está trabajando a los más altos niveles del ejército”.Las exhibiciones de fortaleza militar no son típicas de Estados Unidos –y no salen baratas. El costo de trasladar tanques Abrams y hardware de alta tecnología a Washington podría costar millones de dólares, por lo que oficiales del ejército dijeron que desconocen cómo se pagaría.Un funcionario de la Casa Blanca que está familiarizado con los planes describió las pláticas como “una lluvia de ideas” y dijo que no se había llegado a ningún acuerdo. “En este momento, no hay nada concreto”, dijo el funcionario, quien habló de manera anónima para describir las discusiones internas.Después que The Washington Post fue el primero en publicar esa noticia, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, emitió un comunicado en el que confirma que se está llevando a cabo la planeación.“El presidente Trump apoya mucho a los miembros del ejército que prestan sus servicios a Estados Unidos y que arriesgan sus vidas diariamente para mantener a salvo a nuestro país”, dijo Sanders. “Él le ha pedido al Departamento de la Defensa que explore la idea de realizar una celebración para que todos los estadounidenses puedan mostrarles su reconocimiento”.La inspiración de la idea de Trump fue la celebración del Día de la Bastilla en París durante el año pasado, a la que asistió como invitado del presidente francés Emmanuel Macron.Trump quedó impresionado la ver la escena de las tropas uniformadas francesas que marcharon por la Avenida de los Campos Elíseos con tanques militares, vehículos blindados, artillados y de carga –mientras que jets de combate sobrevolaron el Arco del Triunfo y pintaron el cielo de azul, blanco y rojo, que son los colores de la bandera francesa.El pasado mes de julio, al ir a bordo del Air Force One de regreso a casa después de estar en París, asesores dijeron que Trump les comentó que quedó deslumbrado por el despliegue francés y que quería organizar uno en casa.Dos meses después, la idea seguía en su mente cuando se reunió a solas con Macron en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se efectuó en Nueva York.“Fue uno de los desfiles más grandiosos que he visto”, les dijo Trump a los reporteros. “Fueron dos horas en las que estuve viendo el poderío militar, creo que eso es muy importante para Francia y para el espíritu de ese país”.Al estar sentado enseguida de Macron, Trump agregó: “Vamos a tratar de superar esto”.

