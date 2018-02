Ciudad de México- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que le encantaría ver un nuevo cierre parcial en el Gobierno de Estados Unidos en caso de que el Congreso no se ponga de acuerdo en una nueva ley migratoria.Este viernes a partir de la media noche, el Gobierno del país se quedaría sin fondos en caso de que no se logre un pacto entre demócratas y republicanos para aprobar una ley de gastos de corto plazo."Si no nos deshacemos de estas lagunas... tengamos un cierre, vamos a cerrar. Vale la pena por nuestro país. Me encantaría ver un cierre si no nos ocupamos de esto", aseguró el mandatario durante una reunión con miembros de su Gabinete sobre la pandilla MS-13.El presidente culpó a los demócratas de no querer aceptar sus cuatro propuestas para una ley de migración que sustituya a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).Trump propone intercambiar la ciudadanía para 1.8 millones de dreamers a cambio de financiamiento para el muro fronterizo y terminar con los programas de "lotería" de visas y migración familiar. De este último dependen el 99.9 por ciento de las solicitudes aplicadas por mexicanos.Del 20 al 23 de enero el Gobierno estadounidense estuvo cerrado parcialmente -es decir, sin el trabajo de las oficinas no esenciales de Gobierno- debido a esta discusión.En octubre, Trump ordenó terminar el programa que protege a 690 mil dreamers -el 79 por ciento de ellos de origen mexicano- y exigió al Congreso que hallara una solución.A menos de 72 horas para evitar un cierre, The New York Times reportó que los republicanos parecían decididos a obligar a los demócratas a votar en contra de un aumento en el financiamiento militar prometido por Trump mientras los dos partidos luchan por mantener abierto el Gobierno.Más tarde, la Cámara de Representantes planea aprobar un proyecto de ley de gastos temporarios que financiará al Gobierno hasta el 23 de marzo y proporcionará un año completo de financiamiento para el Departamento de Defensa, un paso que impulsaría el gasto militar, como buscan los republicanos.El Partido del Presidente espera presionar a los demócratas del Senado, especialmente a los 10 candidatos a la reelección en los estados que Trump ganó, para que acepten o enfrenten duras consecuencias políticas."Literalmente, la seguridad de nuestros miembros del servicio y la seguridad de nuestro país está en juego", dijo el líder de la Cámara baja, Paul Ryan.Con información de The New York Times News Service