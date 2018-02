Cabo Cañaveral, Florida— El nuevo cohete de SpaceX despegó ayer para su primer vuelo de prueba, llevando consigo un vehículo deportivo rojo para un viaje sin destino más allá de la órbita de Marte.El cohete Falcon Heavy fue lanzado desde la misma plataforma desde donde la NASA envió hombres a la Luna hace casi 50 años. Con el despegue, el Heavy se convirtió en el cohete más poderoso en uso hoy día, al duplicar la fuerza de despegue de su competidor más cercano.Sus tres propulsores y 27 turbomotores se encendieron en el Centro Espacial Kennedy ante la mirada de miles de personas que se habían reunido en las playas, puentes y caminos para presenciar el lanzamiento, en escenas no vistas desde el último vuelo del transbordador espacial de la NASA.En la sala de Control de Misión de Space X en el sur de California, los trabajadores gritaban, silbaban y alzaban los puños cuando los comentaristas del lanzamiento anunciaban cada logro que había alcanzado el Heavy.Dos de los propulsores son reciclados y regresaron minutos después realizando un aterrizaje simultáneo en Cabo Cañaveral. El ensordecedor sonido de los motores retumbó en la zona con los aterrizajes verticales.De momento no hay información sobre si el tercer propulsor, el cual es nuevo, descendió en una plataforma marina a unos 300 metros frente a la costa como estaba previsto.El director general de SpaceX, Elon Musk, es dueño del Tesla Roadster que va a bordo del cohete, el cual se dirige a una órbita solar que llegará hasta Marte.Como director del fabricante de automóviles eléctricos Tesla, Musk combinó sus pasiones para añadir un toque dramático al tan esperado primer vuelo del Falcon Heavy. El lastre típico para el debut de un cohete son losas de concreto o acero, o experimentos.Las videocámaras instaladas en el automóvil grabaron un asombroso video del convertible volando en el espacio con su conductor ficticio vestido con traje espacial, al cual nombraron “Starman” en referencia a la canción de David Bowie. Un letrero en el tablero decía: “¡No entre en pánico!” y la canción –también de Bowie– “Life on Mars?” se escuchó de fondo.“La vista desde el control de lanzamiento de Space X”, escribió Musk en su cuenta de Twitter. “Aparentemente hay un auto en órbita alrededor de la Tierra”.Minutos más tarde, publicó un video en vivo del “Starman” conduciendo alrededor del planeta azul, en lo que parecía como un piloto de carreras que decidió dar un paseo dominical, con la mano derecha en el volante y el brazo izquierdo apoyado en la puerta del automóvil.En la víspera del vuelo, Musk comentó a los medios de comunicación que había hecho todo lo posible para maximizar los recursos y que estaba en paz con lo que fuera a pasar: éxito, “un fuerte estallido”, u otra calamidad.Musk tiene mucha experiencia en cuanto a accidentes con cohetes, desde las pruebas de su original Falcon 1 hasta las pruebas de los cohetes Falcon 9, uno de los cuales explotó en una plataforma cercana durante una prueba de encendido en 2016.El Falcon Heavy es una combinación de tres Falcon 9, que es el cohete que la compañía utiliza para enviar suministros a la Estación Espacial Internacional y para poner satélites en órbita. Space X reutilizó los propulsores de la primera etapa para ahorrar en costos de lanzamiento. La mayoría de los otros fabricantes de cohetes tiran sus propulsores al océano.El Heavy está diseñado para transportar satélites enormes, como los que se utilizan en el Ejército estadounidense y en las grandes compañías de comunicación. Incluso antes de su exitosa prueba de vuelo, los clientes ya se habían registrado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.