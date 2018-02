Estados Unidos- La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos prohibirá a empleados y miembros del staff mantener relaciones sexuales en una nueva serie de procedimientos internos contra el acoso y las agresiones sexuales.Aunque el proyecto de ley tiene que pasar por el Senado y ser firmado por el Presidente Donald Trump, cuatro grandes cambios entrarán en vigor inmediatamente en la Cámara Baja, según reportes del diario The Washington Post.El Congreso establecerá una nueva oficina para brindar asesoría legal y orientación a los miembros de la Cámara Baja durante su denuncia.Asimismo, cada miembro de la Cámara deberá adoptar políticas de la oficina interna que prohiben el acoso y la discriminación.Por otra parte, los legisladores deberán certificar que no están utilizando sus presupuestos para resolver acusaciones de acoso en el lugar de trabajo.En los últimos meses, al menos ocho legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado perdieron sus puestos o se retiraron de la carrera por una reelección después de ser acusados de mala conducta sexual.En caso que la ley pase, los legisladores deberán pagar de su propio bolsillo los procesos derivados de reclamos de acoso, en lugar de hacerlo con dinero de los contribuyentes.Incluso, la medida permitiría que el Gobierno retire dinero de la pensión del legislador y la Seguridad Social si renuncian o se niegan a pagar.Además, los empleados involucrados ya no estarán obligados a firmar acuerdos de no divulgación - a menos que así lo deseen-.Por último, la nueva medida permitirá que los empleados no esperen a recibir asesoría legal para acusar a sus superiores, ni esperar un "periodo de reflexión" para decidir si acusan o no al legislador.

