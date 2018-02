El edificio de Los Angeles Times, situado en el centro de Los Ángeles, fue fotografiado en el 2013. Se espera que su empresa matriz, Tronc, anuncie la venta del periódico, junto con la del San Diego Union Tribune, a un empresario local.Se espera que propietario del rotativo, que tiene su sede de operaciones en Chicago, anuncie la venta de acuerdo a personas que están informadas de los planes de la empresa, lo que es una sorpresiva medida que probablemente marcará el fin de una larga y problemática relación con el líder de los medios de comunicación en el sur de California.El comprador es Patrick Soon-Shiong, un médico de Los Ángeles e importante accionista de la empresa matriz del periódico –Tronc– de acuerdo a personas que están involucradas en el trato, quienes solicitaron que sus nombres no fueran mencionados porque no están autorizados para comentar al respecto.Soon Shiong es un billonario fundador y director ejecutivo de NantHealth, que tiene su sede de operaciones en Culver City. También comprará la filial del periódico, San Diego Union Tribune.Los últimos meses han sido particularmente caóticos para The Times, debido a un rápido giro que ocurrió en las principales filas del rotativo y un importante enfrentamiento entre la administración y los periodistas respecto a una propuesta para que hubiera más personas que no eran empleados, y que éstas contribuyeran con más contenido noticioso.Desde que la empresa precursora de Tronc, Tribune Co., adquiera al The Times en el año 2000, el periódico y su matriz se han involucrado en una riña que se ha dispersado por todo el país acerca del manejo y dirección del periódico.A medida que los periódicos han ido declinando ante la era digital, la empresa ordenó ronda tras ronda de despidos, provocando quejas de que el Tribune estaba diezmando una de las instituciones periodísticas con más logros en el país.El futuro del periódico ha sido ensombrecido desde que Tribune Co., se acogió a la protección de una corte de bancarrota en el 2008. Aunque eventualmente la empresa se recuperó de la bancarrota en el 2012, The Times se fue desplomando. Su nueva plantilla asciende a 400 empleados, después de tener más de mil 300 cuando estaba en su cúspide a finales de los años novenya.El mes pasado, los periodistas votaron abrumadoramente para formar un sindicato. Su inquietud inmediata es sobre los planes de la empresa para establecer una red de contribuidores que no son empleados de la misma para producir artículos fuera de la sala de redacción, lo que algunos temen podría ser una maniobra diseñada para diezmar al sindicato.Tronc –que es la abreviatura de Tribune Online Content– también es propietaria de Chicago Tribune, Baltimore Sun y New York Daily News, entre otros periódicos. Está controlada por un inversionista de Chicago, Michael W. Ferro.Sin embargo, la administración de Ferro ha sido cuestionada por Soon Shiong, quien ha desafiado a Ferro en varios asuntos, incluyendo sus gastos de viajes en jets privados y otros beneficios corporativos.Un representante de Soon Shiong dijo que se encontraba de viaje y que no podía comentar sobre la adquisición.Soon Shiong de 64 años, hizo su fortuna –estimada por Bloomberg en alrededor de 9 mil millones de dólares– estableciendo y vendiendo empresas de biotecnología y operando un imperio de empresas vinculadas entre sí.Es cirujano y no tiene antecedentes en el mundo de los periódicos, excepto como inversionista de Tronc. Entre sus inversiones está una pequeña participación accionaria en Los Lakers de Los Ángeles.Se ha comprometido a “solucionar la atención médica” y “ganarle la guerra al cáncer”, dos reclamos grandielocuentes que lo han convertido en alguien controvertido en los círculos médicos.Soon Shiong asesoró a Donald Trump en cuestiones de salud durante la transición presidencial del año pasado, y también aconsejó al ex vicepresidente Joe Biden en su iniciativa contra el cáncer. Soon Shiong ha dirigido sus contribuciones políticas primordialmente hacia los demócratas, incluyendo a Hillary Clinton en el 2016.A pesar de rechazar a los lectores del periódico impreso y los ingresos de publicidad a través de la industria periodística, The Times sigue siendo una empresa fuerte y el periódico dominante de circulación diaria en la segunda ciudad más grande del país.Es el sexto rotativo más grande medido en cuanto su circulación impresa, con 431 mil suscriptores, de acuerdo al Buró de Auditoría de la Circulación. También está entre los principales medios de comunicación en línea, con 31.6 millones de lectores en diciembre, de acuerdo a ComScore.“Sigue siendo muy grande y tiene una gran franquicia”, comentó Rick Edmonds, analista de los medios de comunicación del Instituto Poynter, una organización de educación periodística. Agregó que el periódico sigue siendo rentable, a pesar de su deterioro.“Yo creo que podrían llegar a un buen precio. Es una empresa atractiva”. (Paul Farhi/Los Angeles Times)