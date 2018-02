Insulta Donald a demócrata por tema del memorándum difundido

Donald Trump acusó hoy a un legislador demócrata de alto rango de ser “uno de los mayores mentirosos y filtradores de información en Washington”, refiriéndose al representante californiano Adam Schiff como “Adamcito Schiff” y acusándolo de filtrar ilegalmente datos confidenciales del Comité de Inteligencia del Congreso, según The New York Times.En un tuit de esta mañana, Trump dijo en forma amenazante que “debe ponerse un alto” a Schiff, si bien no se explayó al respecto.El insulto presidencial se dio mientras se espera que Schiff cite la tarde de hoy al Comité de Inteligencia a una votación sobre si dar a conocer la refutación demócrata al memorándum clasificado que los republicanos integrantes del panel divulgaron el viernes, en el cual se acusa a funcionarios policiacos federales de abusar de su autoridad y espiar a un exfuncionario de campaña de Trump.El memorándum republicano, redactado por asistentes congresistas, no logró proporcionar suficiente evidencia sobre los alegatos y se dio a conocer a raíz de que Trump rechazara las solicitudes de funcionarios nacionales de seguridad de que lo bloqueara.En un tuit posterior, Trump alabó al representante californiano Devin Nunes, quien en calidad de director del Comité de Inteligencia dirigió el memorándum, calificándolo como “gran héroe estadounidense por lo que ha expuesto y lo que ha tenido que soportar”.Schiff, quien se opuso a que se diera a conocer el reporte, lo ha descrito como un intento engañoso e impreciso por desacreditar la investigación del asesor especial, Robert Mueller IIII, en torno a los nexos del equipo de campaña de Trump con Rusia. Schiff se ha revelado como un visible dolor de cabeza para el presidente, presentándose casi a diario en televisión para hablar respecto a las diversas investigaciones de Trump.“Adamcito Schiff, quien está desesperado por asumir un puesto más alto, es uno de los mayores mentirosos y filtradores de información en Washington, ¡junto con Comey, Warner, Brennan y Clapper!”, tuiteó Trump, refiriéndose a James B. Comey, el exdirector del FBI; el senador Mark Warner, el demócrata de Virginia; John O. Brennan, el exdirector de la CIA; y James R. Clapper, el exdirector de inteligencia nacional. “Adam abandona audiencias a puerta cerrada del comité para filtrar ilegalmente información confidencial. ¡Debe ponérsele un alto!”.Schiff respondió a través de su propio tuit, diciendo, “Señor presidente, veo que esta mañana estuvo muy ocupado en su ‘Tiempo Ejecutivo’. En vez de tuitear calumnias falsas, el pueblo estadounidense agradecería que apagara la televisión y ayudara a resolver la crisis del financiamiento, protegiera a los dreamers o… hiciera cualquier otra cosa”.

