'Por favor proteja de las armas a los niños', pide pequeña a Trump

El sobre manila de la Casa Blanca llegó al día siguiente de Navidad. La carta que contenía dentro llevaba el sello presidencial.“Querida Ava”, decía. “Gracias por tu carta. Eres muy valiente al compartirme tu historia. La señora Trump y yo lamentamos mucho enterarnos de la pérdida de tu amigo, Jacob”.Quince meses antes, en Townville, Carolina del Sur, Ava salió en un receso de su escuela cuando, dice la Policía, un menor de 14 años llegó en una Dodge Ram hasta el patio, saltó de la camioneta y apuntó con una pistola. El adolescente disparó durante 12 segundos. Para entonces, en la primaria habían sido baleadas tres personas, narro The Washington Post.Una de las balas alcanzó en el hombro a la profesora de primer grado de Ava, mientras que otra le dio a un compañero en el pie. Una tercera dejó herido a Jacob Hall, de seis años. Era el único niño a quien Ava había besado.Tres días después, Jacob murió.Un médico recomendó diagnosticó estrés postraumático a Ava, recomendando que le dieran clases en casa.Aunque ella ya no siguió yendo a la escuela, su hermanito menor, Cameron, sí continuó asistiendo. Ava se preocupaba por él y los millones de otros niños que pasaban el día en las aulas. De manera que cierta mañana se sentó a la mesa de la cocina con lápiz y una hoja de cuaderno.“Estimado señor presidente”, escribió. “Yo oí y vi todo lo que pasó y me asusté mucho. Le dispararon a mi mejor amigo, Jacob, y se murió. Eso me puso muy triste. Yo lo quería e iba a casarme algún día con él. Aborrezco las pistolas. Una arruinó mi vida y se llevó a mi mejor amigo”.Ava preguntó cómo podría el presidente proteger a los menores de los tiroteos escolares.“Por favor”, concluyó, “proteja de las armas a los niños”.Trump recibe miles de cartas, incluyendo muchas de niños, dijo una portavoz de la Casa Blanca que pidió no ser identificada. La vocera no especificó cuántas lee el presidente o si contribuye a las respuestas escritas en computadora que llevan su nombre, pero señaló que “el presidente participa en la correspondencia que llega a su escritorio”, como la de Ava.La niña quedó fascinada con la firma de Trump que aparecía en la parte de debajo de la página.“Las escuelas son lugares donde los niños aprenden y crecen con sus amigos. En esos salones no debe de haber miedo”, se leía en la misiva. “Mi objetivo como presidente es asegurarme de que en Estados Unidos los niños crezcan en entornos seguros, bridándoles la oportunidad de vivir todo su potencial. Continuaré dedicándome a proteger a los estadounidenses y a mejorar la seguridad de nuestro país.“La señora Trump y yo te tenemos en nuestros corazones”, continuaba la carga. “Tenemos la esperanza de que siempre recuerdes que, independientemente de lo que pueda suceder, en tu vida hay mucha gente que te ama, te apoya y quiere ver que cumplas todos tus sueños”.La nota hizo sentirse mejor a Ava, al menos por unos días, hasta que empezó a pensar más al respecto.“No dijo cómo mantendría seguros a los niños”, dijo Ava a su mamá. Así que el 8 de enero, volvió a escribirle al presidente.Ava le agradeció su respuesta y las plegarias prometidas.“Todavía pienso a veces en ese día y pienso que volverá a pasar”, escribió. “Si usted tiene tiempo, tengo varias ideas para ayudar en la seguridad de los niños y las escuelas. A veces la gente que vive una balacera escolar tiene mejores ideas”.

