Ofrecen 2 senadores propuesta para proteger a dreamers

Dos senadores se disponían el lunes a presentar una propuesta para proteger a los jóvenes inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos siendo niños y para fortalecer la seguridad fronteriza. Sin embargo, la iniciativa no incluye dinero para construir el muro en la frontera con México, una condición exigida por el presidente Donald Trump.El plan es una versión más limitada del mencionado por Trump para proteger a los llamados "dreamers", jóvenes inmigrantes que se beneficiaron del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), aplicado por el anterior presidente Barack Obama.La propuesta surge apenas días antes de que el Senado comience a debatir las políticas migratorias, una batalla de futuro incierto debido a la polarización política del país.La propuesta fue elaborada por los senadores John McCain (republicano por Arizona) y Chris Coons (demócrata por Delaware) quienes dijeron en un comunicado que la idea es lidiar con dos temas "urgentes": los dreamers y la seguridad fronteriza, para que el Senado puede dedicarse el presupuesto.La propuesta no incluye las condiciones exigidas por Trump de limitar el número de familiares que los dreamers pueden patrocinar para la ciudadanía, y de poner fin a la lotería de visas que buscaba atraer inmigrantes de lugares más diversos.El plan incluiría una vía para dar ciudadanía a los dreamers que llegaron al país antes del 2013 y que cumplan con ciertas otras condiciones, como que no pueden haber sido convictos de delitos graves. Una vez que consigan la residencia legal permanente, podrán iniciar el proceso normal para conseguir la ciudadanía.Los demócratas y algunos republicanos desean dar a los jóvenes inmigrantes una vía para la ciudadanía, pero se oponen a la disminución deseada por Trump en el número de inmigrantes legales. Los sectores más conservadores se oponen a dejar que los dreamers consigan la ciudadanía. Esa oposición de fuerzas ha llevado a muchos a vaticinar que no se aprobará ninguna propuesta si acaso, se aprobará una muy limitada.La propuesta de los senadores es muy similar a una elaborada por los legisladores Will Hurd (republicano por Texas) y Pete Aguilar (demócrata por California).

