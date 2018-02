Un 'iceberg' de delitos sin ver: muchas faltas cibernéticas no se reportan

El jefe policiaco de Utah combatía los opioides cuando se dio cuenta de que la falta de datos sobre las ventas de fentanilo por Internet obstaculizadan las investigaciones.En Filadelfia, los rígidos métodos de confrontar los robos de iPhones facilitaron el crecimiento de redes ilícitas de distribución de celulares hurtados. La Policía contaba cada robo como delito callejero independiente en vez de la vasta maquinación con canales conectados empleados por los ladrones para vender los teléfonos hurtados, menciona The New York Times.Y en Nashville, los policías no disponían de estadísticas serias sobre una nueva estafa de la era digital: “el esposo infiel”. Extorsionistas anónimos envían emails a un gran número de hombres, amenazándolos con revelar sus infidelidades. Los extorsionistas no tienen forma de saber si los hombres hicieron algo malo, pero como hay bastantes culpables, algunos pagan.Estos casos demuestran lo obsoleto de las herramientas empleadas para combatir la delincuencia y medir sus tendencias en Estados Unidos. A pesar de que varios tipos de delitos van a la baja, otros están aumentando —pero debido a que muchos se realizan en línea y no tienen frontera geográfica, las corporaciones policiacas locales afrontan nuevos retos no sólo al combatirlos, no al rastrearlos. A menudo los políticos presumen descensos delictivos sin reconocer el alza de los nuevos ciberdelitos.Los ministeriales tuvieron conocimiento de la maquinación sobre el “esposo infiel” sólo gracias a los maridos fieles que no fueron víctimas. El delito no encajaba en ninguna categoría existente y, puesto que la Policía no había hecho arrestos, no había estadísticas de ninguna base de datos nacional en la cual pudieran informar a fin de preparar a otras jurisdicciones para el fraude.“Los sospechosos se aprovechan, sabiendo que básicamente están delinquiendo a ciegas sin temor a que se les finquen cargos”, dijo el capitán Jason Reinbold, comandante de la división de investigaciones penales del Departamento de Policía de Nashville. “Y yo no puedo analizar algo sobre lo que no tengo datos”.Muchos de los delitos ni siquiera se cuentan al calcular los principales delitos en el país. Algunos de ellos: robo de identidad; explotación sexual; ataques de ransomware; compras de fentalino en la Red Oscura; tráfico humano para sexo o trabajo; pornografía en represalia; fraude con tarjetas de crédito; explotación infantil; y fraudes con regalos o tarjetas de crédito utilizados por el crimen organizado para recaudar dinero destinado a sus operaciones tradicionales o sus revanchas.En cierto sentido, la tecnología ha generado un momento extraordinario para los delincuentes trabajadores, elevando las ganancias sin el riesgo de la violencia callejera. Las fechorías digitales pueden lanzarse desde estados, o países, distantes, eliminando las amenazas físicas que confronta la policía tradicionalmente. Los delincuentes cibernéticos se mantienen desconocidos. Mientras tanto, los policías se preguntan, ¿a quién corresponden estos delitos? ¿quién debe investigarlos? ¿cuáles son las infracciones específicas? ¿quiénes son las víctimas? ¿cómo podemos prevenir esto?El aumento de delitos sigue a pesar de las aseveraciones de los políticos que declaran que los delitos están prácticamente vencidos.Pero para numerosos criminólogos, académicos y mandos policiacos, los delitos como el robo de autos son anacronismos en una era moderna en la cual las supercarreteras virtuales de internet han suplantado las calles con edificios como el lugar donde se llevan a cabo asaltos, redes de prostitución o robos comerciales. Los especialistas consideran que al descenso en la violencia y los hurtos tradicionales lo compensa un fenómeno dual: el alza en los delitos en evolución de la era digital y el hecho de que los sistemas de reportes policiacos no los registran en su totalidad.“Es la antigua metáfora del iceberg”, dijo Nola Joyce, exsubcomisionado de la policía de Filadelfia. “Lo que conocemos está sobre la superficie. Pero en términos de valor, y en términos de daño, gran parte de ese delito se encuentra bajo la superficie”.