Anuncia EU retirada de Irak tras derrota de yihadistas

Base aérea Al-Asad, Irak— Las tropas estadounidenses han empezado a retirarse de Irak, después de que Bagdad declarase el año pasado la victoria sobre el grupo extremista Estado Islámico, según indicaron el lunes contratistas occidentales en una base de la coalición que lidera EU en Irak.Docenas de soldados estadounidenses han salido del país en vuelos diarios durante la última semana, al igual que armas y equipamiento, según los contratistas.Dos funcionarios iraquíes confirmaron a The Associated Press que la coalición que lidera Washington había llegado a un acuerdo para retirar sus tropas de Irak por primera vez desde que se emprendió la guerra contra la milicia radical hace unos tres años.El proceso no ha comenzado oficialmente, señalaron los funcionarios.Sin embargo, un periodista de AP en la base vio movimiento de tropas que coincidía con los reportes de los contratistas de una retirada.Contratistas y funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, en línea con regulaciones internas, y declinaron concretar el volumen de la retirada."La presencia continuada de la coalición en Irak será sujeta a condiciones, proporcional a la necesidad y coordinada con el gobierno de Irak", indicó a AP el coronel Ryan Dillon, portavoz de la coalición, cuando se le pidieron comentarios.Un importante funcionario iraquí cercano al primer ministro, Haider al-Abadi, dijo que se retirará el 60 por ciento de las tropas estadounidenses que están ahora en el país, según el acuerdo inicial alcanzado con Estados Unidos. El plan dejaría a una fuerza de unos 4 mil soldados para continuar la instrucción de militares iraquíes.Un reporte del Pentágono publicado en noviembre indicó que había 8 mil 892 militares estadounidenses en Irak a finales de septiembre.Estados Unidos emprendió los bombardeos contra el grupo EI en Irak en agosto de 2014. En ese momento, la intervención militar se describió como "limitada", pero ante los problemas del Ejército iraquí para repeler a los extremistas, la presencia en el país de la coalición que lidera Estados Unidos fue creciendo de forma gradual."Hemos tenido un cambio reciente de misión y pronto respaldaremos operaciones diferentes el próximo mes", dijo a AP en la base de Al-Asad, William John Raymond, teniente de primera del Ejército de Estados Unidos.Raymond habló mientras él y un puñado de soldados de su unidad hacían inventario antes de marcharse de Irak. Raymond declinó concretar a dónde se estaba destinando su unidad, en línea con regulaciones internas porque la información aún no se ha hecho pública.La retirada de tropas comienza apenas tres meses antes de las elecciones nacionales en Irak, donde la presencia indefinida de tropas estadounidenses sigue siendo un tema divisivo.

