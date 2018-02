El Falcon Heavy de Space X enfrenta un cambio en el mercado de cohetes pesados

Hace siete años, el empresario Elon Musk de Los Ángeles fue el primero en presentar públicamente el cohete Falcon Heavy, prometiendo que su primer lanzamiento de ese monstruo de 27 motores podría ser “muy épico”, escribe Los Ángeles Times.Ese día llegará el martes, que es cuando SpaceX planea lanzar al Falcon Heavy a las 1:30 p.m. tiempo del Este desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, siendo su primera misión de demostración, Falcon Heavy será el cohete más poderoso de Estados Unidos desde el famoso Saturno V, que llevó a los astronautas a la luna en los años 1960 y 1970.Si el lanzamiento es exitoso, podría catapultar a SpaceX al pequeño grupo de cohetes pesados que están disponibles en el mundo, que van desde el europeo Ariane 5 hasta el Delta IV Heavy de United Launch Alliance en Estados Unidos.Sin embargo, el mercado comercial para los satélites masivos es reducido, lo cual significa que la empresa espacial Hawthorne tendrá que capitalizar los lanzamientos lucrativos para la seguridad nacional y posicionarse para competir por nuevas oportunidades que requieren una capacidad de transporte pesado para maximizar su inversión en el Falcon Heavy.“El mundo ha cambiado desde el 2011, cuando fue anunciado el Falcon Heavy”, comentó John Logsdon, profesor emérito del Instituto de Políticas Espaciales de la Universidad George Washington.“El Falcon Heavy tiene que crear o facilitar un mercado diferente que el que pretendía originalmente”.SpaceX reconoce que existe un mercado cambiante para los satélites comerciales grandes. Inicialmente, la empresa pensó que podría lanzar el mismo número de Falcon 9 -el cohete que forma los tres motores básicos del nuevo y más grande cohete- que los Falcon Heavys.Sin embargo, esa proporción está resultando ser de dos a tres veces más que las misiones comerciales del Falcon 9, especialmente cuando las mejoras que se le han hecho al Falcon 9 han logrado que el cohete sea más poderoso.“Existe una parte del mercado comercial que requiere el Falcon Heavy”, comentó Gwynne Shotwell, presidente de SpaceX, durante una entrevista que concedió a The Times el verano pasado. “Está allí y va a ser consistente, pero es mucho más pequeño de lo que pensamos”.Los nuevos mercados para el Falcon Heavy podrían incluir las misiones planetarias de la NASA. El año pasado, Musk comentó que el cohete podría ser usado para enviar dos turistas a la luna, pero algunos analistas han cuestionado si el Falcon Heavy podría incidir en el llamado que ha hecho la administración Trump a la NASA para regresar a la luna.Una vez que esté operando, es muy probable que el Falcon Heavy compita mayormente en contra de unos cuantos cohetes pesados. En la parte comercial, Arianespace de Europa ofrece el lanzador pesado Ariane 5 que puede trasladar más de 44 mil libras a la órbita baja de la Tierra.La característica del Ariane 5 es su habilidad para lanzar dos satélites en una sola misión, lo cual es una opción popular y efectiva en cuanto al costo para los operadores de satélites comerciales, comentó Phil Smith, analista de la industria espacial de Bryce Space and Technology.El próximo año, la NASA planea lanzar el Telescopio Espacial James Webb con valor de 8.8 billones de dólares en un cohete Ariane 5.El Ariane 5 también ha sido considerado como extremadamente confiable, a pesar de sufrir una anomalía durante el lanzamiento que se hizo a finales de enero para colocar dos satélites en órbitas diferentes de lo que estaba originalmente planeado.Los operadores y fabricantes de los dos satélites dijeron que los planes seguirían hasta colocar los satélites en la órbita adecuada, Arianespace comentó que había organizado una comisión independiente presidida por el inspector general de la Agencia Espacial Europea para que investigara “la desviación de la trayectoria”.Satélites masivos para la seguridad nacional de Estados Unidos que requieren un cohete más grande que el Falcon 9 de SpaceX o el Atlas V, que fue fabricados por la sociedad entre Boeing Co. y Lockheed Martin Corp., dependen del Delta IV Heavy de ULA.Con 2.1 millones de libras de potencia en el despegue y una capacidad de carga de 62 mil libras en la órbita baja de la Tierra, el Delta IV Heavy ha sido el cohete que ha sido elegido para trasladar satélites espías más pesados y otras cargas más sensitivas para el gobierno de Estados Unidos.Sin embargo, el cohete es costoso de producir -su aislante de hule espuma de color naranja oscuro debe ser aplicado manualmente y la línea de producción del cohete es grande y compleja- y está siendo eliminado gradualmente.El costo del lanzamiento de un Falcon Heavy empieza en 90 millones de dólares, mientras que el Falcon 9, que es más pequeño, es de 62 millones de dólares.El precio inicial del Atlas V de ULA, que es más pequeño, es de 109 millones de dólares.El Falcon Heavy también podría competir contra el cohete Proton M de Rusia en cuanto a lanzamientos comerciales, así como varios nuevos cohetes pesados que están en desarrollo, comentó Smith de Bryce Space and Technology.Esos incluyen al Vulcan de ULA, que podría reemplazar eventualmente a los cohetes intermedios y pesados, el New Glenn de Blue Origin, que está planeado para dos y tres versiones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.