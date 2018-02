Rechaza Trump propuesta para proteger a dreamers

Washington— Una nueva propuesta migratoria bipartidista surgió ayer en el Senado, y el presidente Donald Trump rápidamente la criticó en Twitter.En respuesta, el senador demócrata Chris Coons dijo que “la participación no constructiva” del mandatario ha afectado los esfuerzos legislativos por alcanzar un acuerdo más amplio.El senador republicano John McCain y Coons dijeron que propondrían un proyecto de ley que proporcionaría un mecanismo para obtener el estatus legal –y que podría incluir la naturalización– para los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, conocidos como “dreamers”. También requeriría que el gobierno fortalezca la seguridad fronteriza para 2020, pero no proporciona los 25 mil millones de dólares que Trump desea para erigir un muro en la frontera con México.“Cualquier acuerdo sobre el DACA que no incluya una fuerte seguridad fronteriza y el tan necesitado muro es una pérdida total de tiempo. Se está acercando el 5 de marzo y al parecer a los demócratas no les importa el DACA. ¡Hagan un acuerdo!”, tuiteó Trump.Los dreamers han gozado de la protección que les proporciona el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado por el presidente Barack Obama.Trump ha dicho que pondrá fin a dicho programa, pero al mismo tiempo le dio al Congreso un plazo que vence el 5 de marzo para que lo renueve. Sin embargo, una orden temporal emitida por un juez federal para conservar el DACA ha hecho que el impacto de dicho plazo sea poco claro.Trump ha propuesto ofrecer un mecanismo para que hasta 1.8 millones de inmigrantes jóvenes puedan naturalizarse.También limitaría la inmigración legal al reducir el número de parientes a los que pueden patrocinar para que se naturalicen, y eliminaría una lotería que proporciona visas a personas de diversos lugares, África incluida.En una conferencia telefónica con reporteros, Coons dijo que intentar redactar un proyecto de ley de mayor alcance se “ha vuelto más complicado políticamente” debido a la “participación no constructiva (de Trump) en torno a la inmigración”.El legislador dijo que se refería a los comentarios que hizo el presidente en una reunión en la Casa Blanca el mes pasado en la que usó un término vulgar para describir a las naciones africanas.Coons dijo que la labor de Trump para limitar la inmigración legal al aplicar límites a los familiares que pueden ingresar es la “más difícil y divisiva” de sus propuestas.El senador demócrata considera que el plan que elaboró junto con McCain protegería a entre 1.8 millones y 2 millones de inmigrantes jóvenes.Crearía un mecanismo para que obtengan el estatus legal los dreamers que llegaron a Estados Unidos a más tardar a fines de 2013 y que cumplan otros requisitos, incluido el de no haber sido declarados culpables de delitos graves. Una vez que se hayan convertido en residentes legales permanentes, pueden seguir los procedimientos existentes para solicitar la naturalización.La propuesta fue dada a conocer días antes de que el Senado comience a debatir el proyecto de ley sobre la inmigración, una batalla con un desenlace incierto dada la polarización del ambiente político.Se desconoce qué medida utilizará el líder de la mayoría republicana en la cámara alta, Mitch McConnell, para iniciar el debate y qué enmiendas se ofrecerán.Coons dijo que su plan bipartidista podría servir como punto de partida y que él estaba abierto a añadir dinero para la seguridad fronteriza. McCain se encuentra en su estado, Arizona, para recibir tratamiento contra el cáncer y no participó en la conferencia telefónica.Trump anunció en septiembre pasado que pondría fin al DACA, y se quejó de que Obama se había excedido en su autoridad legal a la hora de crearlo.Pero aunque su campaña electoral de 2016 estuvo llena de afirmaciones contra los inmigrantes, ha expresado su solidaridad con los dreamers.Los demócratas y algunos republicanos quieren darles a estos jóvenes inmigrantes un mecanismo para que a la larga se naturalicen, pero se oponen a los recortes que Trump haría en el número de inmigrantes legales que pueden ingresar a Estados Unidos. Los conservadores se oponen a permitirle a los dreamers que se naturalicen.Ese estancamiento ha llevado a muchos a creer que el desenlace más probable es un proyecto de ley de poco alcance, o incluso ninguna ley al respecto.Algunos senadores han hablado de la posibilidad de un acuerdo para extender las protecciones del DACA y financiar la seguridad fronteriza por un año.La propuesta de los senadores es similar a un paquete bipartidista de la Cámara de Representantes.

