Renuncia envuelto en alegatos de abuso sexual

La Sociedad Humana de Estados Unidos anunció hoy que el director general Wayne Pacelle renunció, un día después que el consejo de la organización decidiera mantenerlo en su puesto a pesar de múltiples quejas de acoso sexual.El consejo nombró a Kitty Block, abogada que es presidenta de la filial internacional de la Sociedad Humana, como directora general.La sociedad es una organización con sede en Washington D. C. centrada en la promoción del bienestar de los animales.La renuncia ocurrió horas después que Rick Bernthal, presidente del consejo, descartó las quejas en contra de Pacelle, ya que dijo que “le faltaba una evidencia creíble”.Ayer durante una conferencia telefónica que duró siete horas, la mayoría de los miembros del consejo calculó que cortar los vínculos con Pacelle podría hacerle más daño a esa organización no lucrativa que mantenerlo en su puesto, de acuerdo a tres personas que están familiarizadas con el asunto y que pidieron mantener el anonimato debido a que temen represalias en su contra.Pacelle, quien lideró la organización desde el 2004, aumentó el alcance que tuvo la organización, según argumentaron miembros del consejo durante la llamada.Desde la década pasada, la Sociedad Humana creció de 160 millones de dólares en activos a 210 millones de dólares bajo el liderazgo de Pacelle, de acuerdo a los más recientes archivos del IRS.Durante la llamada telefónica, Bernthal invitó a todos los miembros del consejo a dar sus puntos de vista, aunque el abogado que realizó la investigación sobre el comportamiento de Pacelle no se escuchó.El director general también habló durante 10 minutos en la llamada telefónica, describiendo sus logros y negando los alegatos de acoso sexual.La investigación que realizó la Sociedad Humana interrogó a 33 testigos, incluyendo a Pacelle, destacando las quejas de una expracticante quien dijo que Pacelle la besó en contra de su voluntad en el 2005, una exempleada dijo que le pidió que lo masturbara y le ofreció sexo oral en la habitación de un hotel en el 2006, otra dijo que entró a su oficina una noche del 2012 y le pidió que bailara salsa con él.

