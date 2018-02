Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con cancelar la ayuda que Estados Unidos brinda a países que permiten la entrada de drogas al país.Durante su visita al Centro Nacional de Adiestramiento y Protección Fronteriza en Virginia, Trump afirmó que aquellos países que no impiden la entrada de drogas no pueden llamarse "sus amigos"."Quiero detener la ayuda. si no pueden evitar que entren las drogas, porque pueden detenerlos mucho más fácilmente que nosotros. Dicen: 'oh, no podemos controlarlo'. Genial, se supone que debemos controlarlo", dijo Trump, según la cadena CNN."Les damos miles y miles de millones y no hacen lo que se supone que deben hacer, y ellos lo saben. Pero vamos a tomar una acción muy dura".Asimismo, Trump nombró específicamente a países como El Salvador, Guatemala, Honduras y México por los ciudadanos indocumentados que ingresan ilegalmente a Estados Unidos."Queremos fronteras fuertes, queremos darles leyes, queremos detener la captura y liberación sin sentido. Atrapar a alguien y lo liberas. Sabes que son malas (leyes)", dijo el presidente."Están llegando desde El Salvador, Guatemala, Honduras, México, por todas partes. Están llegando a nuestro país. Esos países no son nuestros amigos".Asimismo, el Mandatario amenazó con suspender la ayuda e imponer sanciones a países que se nieguen a aceptar a sus ciudadanos que Estados Unidos trate de deportar."Si no los aceptan de regreso, impondremos sanciones a los países, les impondremos aranceles a los países", señaló Trump."Los aceptarán tan rápido que sus cabezas darán vueltas".El presidente aseguró que su plan de inmigración es necesario para proteger las fronteras. En una mesa redonda con funcionarios de alto rango de seguridad nacional, Trump dijo que sus labores serían "cien por ciento más fáciles" con las leyes correctas.La Casa Blanca ha propuesto crear un mecanismo para la naturalización de hasta 1.8 millones de jóvenes que radican en el país sin autorización legal.A cambio, Washington pide miles de millones de dólares para construir un muro fronterizo y drásticos recortes a la migración legal.Los demócratas han criticado el plan y lo consideran de antemano improcedente.