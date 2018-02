Fichan a menor por disparos en Los Ángeles

Los Ángeles— Jordan Valenzuela estaba en clase cuando escuchó los disparos seguidos de gritos. En el aula contigua, un chico de 15 años recibió un disparo en la cabeza, una de 15 un disparo en la muñeca y varios más fueron cortados por vidrios rotos.Jordan dijo a The Associated Press que su condiscípula de 12 años en la escuela secundaria Salvador B. Castro le aseguró que fue un accidente.La chica le dijo entre sollozos: “Yo no quería. Tenía la pistola en la mochila y no sabía que estaba cargada y mi mochila se cayó y la pistola se disparó”, dijo el estudiante de séptimo grado.Los disparos fueron reportados poco antes de las 9 en la escuela, que tiene unos 365 estudiantes de sexto a octavo grado.La niña fue detenida momentos después. Videos tomados desde helicópteros mostraron a una niña de cabello oscuro cuando la llevaban esposada, mientras padres y familiares asustados se congregaban en una esquina, muchos de ellos llorando y hablando por teléfono mientras esperaban.La Policía interrogó a la niña y aceptó la versión del accidente. El jueves por la noche, horas después de que cesaron el caos y el pánico, la niña fue fichada en una cárcel de menores bajo sospecha de disparar con negligencia un arma en un edificio escolar.

