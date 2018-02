Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump echó a los demócratas la presión de alcanzar un acuerdo con los republicanos respecto a las protecciones para los migrantes indocumentados jóvenes, señalando que los líderes de la oposición “son buenos para hablar” pero les importa más la política que resolver de verdad el asunto, publica The New York Times.En el discurso que dio durante el retiro anual de los legisladores republicanos, Trump se quejó que los demócratas estaban poco dispuestos a modificar su actitud y preferirían ver fracasar al mandatario que registrar progresos en la inmigración y otros temas que beneficiarían al país. Al mismo tiempo, Trump advirtió a los republicanos que tendrían que hacer concesiones si quieren llegar a un convenio.“Son buenos para hablar sobre el DACA, pero no producen”, dijo Trump refiriéndose a los demócratas y la política de la era Obama conocida como Acción Diferida para Personas Llegadas durante su Infancia, o DACA por sus siglas en inglés, cuya cancelación el Presidente ordenó. “O ellos cooperan o nosotros simplemente tendremos que trabajar mucho” para que en otoño resulten electos más republicanos en las elecciones congresistas a media gestión.Los comentarios que Trump hizo el jueves durante el discurso que dio en el retiro, realizado en Virginia Occidental, tuvieron lugar horas después de que denunció vía Twitter a los demócratas por “no hacer nada acerca del DACA”.Durante todo el día reiteró su postura, abordando temas similares en el discurso nocturno que dio en Washington ante el Comité Nacional Republicano y luego nuevamente en un post subido desde la Casa Blanca a altas horas de la noche.“Tenemos una gran oportunidad de llegar a un convenio o ¡culpen a los demócratas!”, escribió.En el retiro republicano, Trump retomó muchos de los elementos de su informe pero enfatizó especialmente la inmigración, al parecer con la intención de presionar tanto a republicanos como demócratas a fin de que se pongan a negociar.“Vamos a tener que hacer concesiones a menos que elijamos más republicanos, en cuyo caso podemos conseguir algo como todos en esta sala quieren”, dijo. “Tenemos que estar dispuestos a ceder un poco a efecto de que nuestro país gane mucho”.En el retiro, las divisiones republicanas internas en torno a la inmigración resultaban muy visibles, distando de estar claro lo que sucederá. En el programa del evento no se incluía ninguna sesión sobre el tema.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.