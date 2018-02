Washington— La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los republicanos, difundió ayer un memorándum basado en información secreta según el cual el FBI abusó de sus poderes de vigilancia al investigar la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.El presidente Donald Trump allanó el camino al desclasificar el documento polémico, pasando por encima de las enérgicas objeciones del FBI y del Departamento de Justicia. El documento de cuatro páginas fue redactado por los miembros republicanos de la comisión que preside el legislador Devin Nunes.El FBI, el Departamento de Justicia y los demócratas presionaron enérgicamente a Trump para que no permitiera su difusión, afirmando que podría poner en peligro la seguridad nacional y conducir a la gente a conclusiones erróneas.Los republicanos, sin embargo, dicen que creen haber descubierto transgresiones graves que deben hacerse públicas.Poco antes, Trump dijo a la prensa que el memo demuestra que “mucha gente debería sentir vergüenza”. Añadió: “Me parece una desgracia lo que ha sucedido en nuestro país”.El memo alega que el FBI abusó de sus poderes de vigilancia durante la investigación sobre los posibles vínculos entre Rusia y el equipo de campaña del presidente Donald Trump en las elecciones de 2016.Trump, que ha calificado la investigación de “cacería de brujas”, apoyó la difusión del memo, aparentemente con la esperanza de que ayude a desacreditar la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller.Acosado por la investigación implacable, Trump fustigó una vez más al FBI y el Departamento de Justicia, a los que acusó de tendenciosidad antirrepublicana.“La máxima Conducción e Investigadores del FBI y el Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso investigativo en favor de Demócratas y contra Republicanos –algo que hubiese sido impensable hace poco tiempo. ¡Las bases son grandes personas!”, tuiteó el presidente.En la cobertura noticiosa en Estados Unidos primaron los informes de que el FBI y Justicia objetaron enérgicamente la publicación del memo. Días atrás el FBI había expresado sus “inquietudes graves” acerca de la exactitud del documento.Según los demócratas, el memorándum saca de contexto los informes de inteligencia para tratar de desacreditar a los investigadores que intentan determinar si los allegados a Trump efectivamente colaboraron con Rusia para inclinar la elección presidencial de 2016.“Esto está diseñado para impugnar la credibilidad del FBI, socavar la investigación, dar al presidente elementos adicionales para atacar la investigación. Y le hace un flaco favor al pueblo estadounidense”, dijo el representante Adam Schiff, el demócrata de mayor jerarquía en la Comisión de Inteligencia, por la cadena CBS.El Departamento de Justicia, cuya alta jerarquía fue designada por Trump, exhortó a no difundir el memo porque podría afectar la seguridad nacional, mientras el FBI expresó sus “inquietudes graves” ante la falta de exactitud del memo.Esto sucede mientras el fiscal Mueller investiga si la campaña de Trump coludió con Rusia y si el presidente intentó obstruir la pesquisa con una serie de medidas, incluida en primer término la destitución del anterior director del FBI, James Comey. Los republicanos han intensificado la presión a medida que la pesquisa de Mueller se acerca al círculo íntimo de Trump.Últimamente el presidente ha expresado a sus allegados íntimos su convicción de que el documento convalidará sus denuncias de que el FBI y el Departamento de Justicia conjuraron en su contra, dijo un asesor al tanto de las conversaciones pero que no está autorizado a revelarlas públicamente.Trump también ha dicho a sus aliados que cree que el memo respalda su afirmación de que las acusaciones de colusión entre su campaña y los rusos son falsas y que forman parte de una conjura para desacreditar su elección.

