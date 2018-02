Publica nueva estrategia de armas nucleares

Este viernes el Pentágono dio a conocer una nueva política sobre armas nucleares que establece la introducción de dos nuevos tipos de armas, poniendo en términos prácticos fin a los esfuerzos de la era Obama por reducir la magnitud y el alcance del arsenal estadounidense y disminuir la dependencia de las armas nucleares en la planeación defensiva, dijo The Washington Post.El secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo durante los comentarios de presentación de la nueva política que los cambios reflejan la necesidad de “ver a los ojos a la realidad” y “ver el mundo como es, no como deseamos que fuera”.La política de la administración Obama se basaba en lo que el expresidente calificó como la obligación moral de Estados Unidos de dar el ejemplo al eliminar las armas nucleares en el mundo. Pero funcionarios del gobierno de Trump y las fuerzas militares estadounidenses argumentan que el enfoque del exmandatario resultó ser excesivamente idealista, sobre todo cuando Rusia reapareció como enemigo, y que no logró convencer a los adversarios nucleares de Estados Unidos de seguir el ejemplo de éste.“En el curso de los últimos años, Rusia y China han estado construyendo nuevas clases de armas nucleares, tanto de sistemas de lanzamiento como de ojivas”, dijo esta semana a periodistas el general de la Fuerza Aérea Paul J. Selva, subjefe del Estado Mayor Conjunto. “Nosotros no lo hemos hecho, lo cual significa que la capacidad de los arsenales nucleares rusos y chinos está mejorando a comparación de la nuestra”.La nueva política sobre armas nucleares se da a raíz de la promesa de campaña del presidente Trump de ampliar y fortalecer la capacidad nuclear estadounidense. El martes, durante el informe Trump prometió asimismo construir un arsenal nuclear “tan fuerte y potente que desaliente cualquier acto de agresión”.En la política dada a conocer el viernes se concibe la introducción de los denominados “misiles de corto alcance” en los misiles balísticos que lanzan los submarinos.Se contemplan asimismo a plazo más largo planes para volver a incluir el misil crucero nuclear lanzado por submarinos llamado SLCM, mismo que la administración del presidente George H.W. Bush dejó de utilizar y que el gobierno de Obama ordenó retirar del arsenal.

