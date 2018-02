Ciudad de México— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó ayer del error de etiquetar a los jóvenes inmigrantes indocumentados protegidos bajo DACA como “dreamers” o “soñadores” y advirtió a las personas que no “caigan en esa trampa”.Trump afirmó lo anterior al dirigirse a los legisladores en un retiro republicano en West Virginia, conforme al medio Politico.Asimismo, pidió una resolución en el Congreso sobre la política migratoria, que se estancó debido a que los funcionarios republicanos y demócratas no lograron un compromiso sobre la iniciativa de inmigración heredada de la administración de Barack Obama.Pero el magnate, quien en septiembre dio por finalizado el DACA, habló en contra del término que se usa para describir al grupo de aproximadamente 800 mil inmigrantes.“Algunas personas los llaman ‘dreamers’”, dijo el mandatario.“No son ‘dreamers’, no caigan en esa trampa. Es muy diferente que los soñadores”.El presidente apuntó a la etiqueta a principios de esta semana durante su discurso sobre el Estado de la Unión, en el que dijo que “los estadounidenses también son soñadores”.Por ello, hoy se hizo eco de sus comentarios una vez más.“Dije la otra noche que nosotros también tenemos soñadores. Tenemos soñadores en este país. No podemos olvidar a nuestros soñadores. Tengo muchos soñadores aquí”, expresó el republicano.“Queremos ocuparnos de DACA, y espero que lo hagamos”, esgrimió.“Necesitamos el apoyo de los demócratas para hacerlo, y es posible que no quieran hacerlo”.Los comentarios del magnate sobre la inmigración durante el discurso ante el Congreso provocaron la ira de los legisladores demócratas, muchos de los cuales invitaron a los “dreamers” a asistir al discurso como invitados en señal de apoyo.Trump dijo a los periodistas la semana pasada que consideraría ofrecer un camino hacia la ciudadanía en 10 a 12 años para los inscritos del programa Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), lo que indica una gran concesión en las conversaciones de inmigración desde la Casa Blanca.Pero agregó que también solicitaría miles de millones en fondos para un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, junto con otras medidas de seguridad, como parte de la negociación.Los legisladores demócratas rechazaron dicha oferta.

