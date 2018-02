Acusa EU a Siria de distribuir químicos con nuevas armas

Washington— Estados Unidos acusó el jueves al gobierno del presidente sirio Bashar Assad de producir y usar "nuevos tipos de armas" para lanzar ataques químicos pese a haberse comprometido a abolir su programa en 2013, y señaló que el mundo debe encontrar la manera de detenerlo.El presidente Donald Trump no ha descartado medidas militares adicionales para frenar los ataques o castigar a Assad, dijeron funcionarios estadounidenses, si bien no indicaron que hubiera alguna acción inminente. Subrayaron que Estados Unidos estaba buscando una nueva forma de sancionar a quienes empleen armas químicas y desea la cooperación de Rusia, mecenas de Assad, para presionarlo para que cesen los ataques.Funcionarios estadounidenses indicaron además que era "altamente probable" que Assad haya mantenido un acopio de armas químicas oculto luego de 2013. Agregaron que información recabada de recientes presuntos ataques también indican que Assad conservó "capacidad de producción continua", algo también prohibido bajo el acuerdo de 2013.No existen indicios de que el gobierno sirio, después de siete años de guerra civil, haya desarrollado nuevas y más mortíferas sustancias químicos. En vez de eso, los funcionarios creen que las armas usadas para distribuir los productos químicos —sarín y gas cloro— han evolucionado para hacerse más sofisticadas, y potencialmente evadir los controles internacionales a fin de hacer que los orígenes de los ataques sean más difíciles de rastrear. Los funcionarios no estaban autorizados para hablar de manera oficial e hicieron sus declaraciones a los reporteros a condición de mantener el anonimato.Los más recientes ataques involucraron tanto cloro, que tiene usos no químicos y es más fácil de adquirir, y el más sofisticado químico sarín, de acuerdo con funcionarios. Agregaron que en años recientes, Assad ha además ajustado sus tácticas para reducir las posibilidades de que los ataques puedan atribuirse a sus fuerzas.

