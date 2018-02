Condenado a muerte en Texas apela a la Corte Suprema

Huntsville— Un hombre de Dallas condenado a muerte por matar a tiros a sus hijas pequeñas mientras la madre escuchaba impotentemente al teléfono busca que la Corte Suprema le perdone la vida.John David Battaglia, de 62 años, debe ser ejecutado el jueves por la noche por los asesinatos de mayo del 2001 de sus hijas Faith, de 9 años, y Liberty, de 6.Los abogados de Battaglia le pidieron a la Corte Suprema que suspenda la ejecución y revise el caso, argumentando que su cliente no es competente mentalmente.Battaglia sería el tercer recluso en ser ejecutado este año en Estados Unidos, todos en Texas. En el 2017, 23 asesinos convictos fueron ejecutados en el país, incluyendo siete en Texas, más que cualquier otro estado.Horas antes, la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito rechazó una apelación que argumentó que un tribunal menor negó inapropiadamente dinero a sus abogados para contratar a un experto para que examinara más los argumentos legales de que Battaglia es incompetente para ser ejecutado.La Corte Suprema ha fallado que los prisioneros pueden ser ejecutados si entienden que se va a cumplir la sentencia de muerte y por qué enfrentan el castigo.Los abogados de Battaglia dicen que éste no tiene ese entendimiento y que el máximo tribunal de Texas, la Corte de Apelaciones Penales, aplicó mal las directrices de la Corte Suprema cuando falló que Battaglia es competente. Dicen además que un juez federal negó inapropiadamente sus pedidos de más fondos para contratar a un experto para colectar información sobre su competencia, que ha sido el foco de prolongadas apelaciones en el caso.Los fiscales del estado argumentaron que las cortes en Texas se aseguraron de que se siguieron los estándares legales adecuados y que Battaglia ha recibido ayuda de expertos y una audiencia, de acuerdo con los precedentes de la Corte Suprema.Un juez estatal y la corte de apelaciones describieron a Battaglia como sumamente inteligente, competente y no enfermo mentalmente y dijeron que él fingió enfermedad mental para evitar su ejecución.Testimonio en una audiencia mostró que Battaglia usó la biblioteca en la prisión para investigar casos de pena capital y fallos sobre competencia mental y discutió con su padre en una conversación telefónica el "ajedrez" de evitar ejecución.

