A bordo del Air Force One en un vuelo de regreso de Europa en julio pasado, el presidente Trump y sus asesores se apresuraron a redactar en conjunto un comunicado de prensa respecto a la misteriosa junta que unos rusos y varios funcionarios de alto nivel del equipo de campaña de Trump sostuvieron el verano anterior en la Torre Trump. En vez de reconocer el propósito del encuentro —obtener datos que perjudicaran políticamente a Hillary Clinton— en el comunicado se señaló que la reunión trató sobre una desconocida política rusa en torno a adopciones.El comunicado, difundido en respuesta a las preguntas de The New York Times, acerca de la junta se ha vuelto el punto central en las indagatorias de Robert S. Mueller III, el asesor especial que investiga la interferencia rusa en las elecciones de 2016. En los últimos meses los fiscales que colaboran con Mueller han interrogado a numerosos funcionarios de la Casa Blanca respecto a cómo se redactó el comunicado —y sobre qué tan directamente supervisó Trump el proceso—. Hace poco el equipo de Mueller notificó a los abogados de Trump que la declaración hecha en el Air Force One es uno de los cerca de 12 temas del que los fiscales quieren hablar en el interrogatorio en persona de Trump aún en negociaciones.La revelación sobre la junta resultó sorprendente: colocó al hijo del Presidente y a sus funcionarios de campaña de primer nivel en contacto directo con una abogada rusa que prometió información que dañaría a Clinton, saliendo a la luz un e –mail dirigido al hijo del Presidente donde se indicaba que la información formaba parte del esfuerzo de Rusia por ayudar a la campaña de Trump. El asesor especial está investigando la forma en que se manejaron en tiempo real dichas revelaciones en parte debido al involucramiento del Presidente en la respuesta de su administración.Varios abogados y testigos que han participado en los interrogatorios o sido informados sobre ellos se encuentran desconcertados por el interés de Mueller en el suceso. Mentir a agentes federales es un delito; mentir a la prensa no. Por lo anterior, algunos asesores de Trump argumentan que Mueller no tiene bases para hacer al Presidente preguntas en torno al comunicado y dicen que el mandatario debe rehusarse a hablar al respecto.Lo que ya está claro es que, conforme los colaboradores y familiares de Trump intentaron durante 48 horas manejar una de las crisis de la nueva administración que mayores consecuencias tendría, pronto la situación degeneró en una especie de acusaciones internas. Los involucrados protegieron sus propios intereses, se echaron la culpa a uno y luego a otro, y tal vez se dejaron legalmente vulnerables a sí mismos —y al Presidente.

