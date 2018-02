Pronto los maestros de todo Estados Unidos podrán entrenar para la eventualidad de un tirador activo en terrenos del plantel gracias a un simulador computacional que incluye realísticos pormenores como disparos, vidrio hecho añicos y los gritos de los niños, publicó The New York Times.Esta vívida y realista simulación digital fue creada por el gobierno federal. Se diseñó en base a una escuela real e incluye 20 salones, una biblioteca, una cafetería y un gimnasio con paredes acojinadas.A fin de representar una balacera escolar, los desarrolladores del software estudiaron audios de las masacres perpetradas en la universidad Virginia Tech en 2007 y en la primaria Sandy Hook en 2012.“Se trata de una situación muy traumática, de mucho pánico”, dijo John Verrico, portavoz del Departamento de Seguridad Interna, la instancia que financió el programa de 5.6 millones de dólares. “Nosotros tratamos hacer el entorno así de perturbador”.Desde que en 1999 fue atacada la preparatoria Columbine, cada vez ha sido más urgente mitigar el daño de los tiroteos ocurridos en instituciones educativas. Durante el ciclo académico 2013-14, más del 66 por ciento de los planteles públicos de Estados Unidos practicaron su respuesta a algún tiroteo escolar, de acuerdo con el Departamento de Educación; 10 años antes, hubo simulacros en menos de la mitad de las escuelas.En la actualidad es común que se cierre el acceso en los planteles, mientras que, de no ser posible escapar en forma segura, se recomienda a los maestros proteger a los alumnos apagando las luces, colocando barricadas en las puertas y poniendo en silenciador los celulares.Además de dichos ejercicios, los distritos escolares pueden utilizar el simulacro para entrenar al cuerpo docente a tomar decisiones bajo presión. En el video de la demostración, los estudiantes que participan en el simulacro se congregan en una esquina a la espera de las órdenes de su profesor, quien debe escoger una de siete órdenes, entre ellas “salgan por la ventana”, “encuentren un lugar para esconderse” o “¡síganme!”Los participantes pueden hacer el papel de alumnos, maestros y otros empleados escolares, o policías. Y, en una opción reminiscente de los videojuegos de tiradores en primera persona, también pueden interpretar a la persona armada, ya sea como adulto o menor de edad.Lo anterior podría parecer algo poco común, pero Verrico dijo que para una persona real es más realista y efectivo decidir las acciones impredecibles del tirador activo que dejarle eso al programa computacional.Lo más probable es que los planteles opten por que controle al sospechoso un maestro o policía, agregó.El simulador estará disponible en primavera y se proporcionará de manera gratuita a cualquier institución educativa que apruebe un trámite de verificación. Forma parte del programa Entorno Geosocial Dinámico Intensificado (EDGE, pos sus siglas en inglés), diseñado de forma conjunta por la división de ciencia y tecnología del Departamento de Seguridad Interna y el Laboratorio de Investigaciones del Ejército.

