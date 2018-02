Washington- El gobierno de Donald Trump indicó el miércoles que le permitiría a casi 7 mil sirios permanecer en Estados Unidos durante 18 meses más, pero no autorizará que más ciudadanos de ese país se inscriban al programa de protección especial.En parte, la decisión fue un alivio para organizaciones de ayuda humanitaria y activistas en pro de los sirios desplazados, que temían que Trump pusiera fin al programa completamente, lo que habría obligado a los que están en Estados Unidos a irse o de lo contrario ser deportados. Sin embargo, esos mismos grupos criticaron al presidente por excluir a los que han llegado más recientemente a territorio estadounidense, e hicieron notar que en Siria no hay estabilidad ni un ambiente de normalidad.Bajo un programa de ayuda humanitaria conocido como "Estatus de protección temporal", se ha permitido que miles de sirios no regresen a su país destrozado por la guerra. El programa iba a concluir el 31 de marzo, por lo que Trump se vio obligado a decidir si lo ampliaría.Desde que asumió el puesto, el mandatario ha recortado las protecciones especiales para los ciudadanos de varios países, incluidos Honduras y El Salvador, tras determinar que las condiciones de peligro ya no impiden que los habitantes regresen a sus naciones de origen.Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, dijo que "el conflicto armado en curso y las condiciones extraordinarias" en Siria justificaron darle a los que están en el programa otro año y medio para que permanezcan en Estados Unidos."Después de sopesar cuidadosamente las condiciones en el terreno, he decidido que es necesario ampliarlo", afirmó Nielsen.Solamente los que se encuentran en Estados Unidos desde el 1 de agosto de 2016 pueden aspirar a esa extensión, lo que deja fuera a los que llegaron después. De todas formas, Nielsen dijo que los que arribaron más recientemente "podrían ser candidatos a buscar otras formas de alivio migratorio".Siria sigue enfrascada en una guerra civil sin señales de solucionarse en el corto plazo. Aunque el grupo extremista Estado Islámico ha sido expulsado de casi todo el territorio que controlaba, grupos armados opuestos al gobierno siguen enfrentándose entre sí, con las fuerzas del presidente Bashar Assad y con grupos extremistas que aún representan una amenaza en todo el país."Nos comprometimos a ofrecer seguridad a esta gente en tiempo de crisis", dijo Lia Lindsey del grupo de ayuda humanitaria Oxfam. "Siria, sin duda, sigue siendo insegura e inestable".El representante demócrata Bill Pascrell, que había exhortado a Trump a que extendiera las protecciones y permitiera que los recién llegados se inscribieran al programa, consideró que la medida es una "oportunidad perdida".La decisión "fue sólo otra forma cruel de dejar a la gente que requiere asistencia afuera bajo el frío", agregó.

