Advierten chantaje en plan de Trump

Ciudad de México— El paquete migratorio presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue calificado como desproporcionado, tramposo, racista y chantajista por especialistas en la relación México-Estados Unidos.José Luis Valdés, de la UNAM, advirtió que no son buenas noticias para México, pues aún con la posible regularización de 1.8 millones de jóvenes dreamers, a cambio Trump pide 25 mil millones de dólares para financiar el muro.“Es una negociación desproporcionada. Es el tipo de negociación que hace un empresario especulativo y mezquino”, afirmó.La propuesta, refirió, es tramposa, toda vez que el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), impulsado por Barack Obama, estaba por consumarse.“Trump está chantajeando al Congreso. Se erige como el presidente de la reforma migratoria y no lo va a ser”, expresó.El especialista cuestionó que, a lo largo de su mensaje, Trump asociara la migración al crimen, y advirtiera una vez más que la única manera de frenarlo sea edificando un muro, aún cuando el que existe no ha acabado con el narcotráfico, con el tráfico de armas o de dinero.Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, afirmó, por su parte, que el discurso de Trump debe leerse en claves electorales estadounidenses, de cara a las elecciones intermedias, pero también del deseo de reelección que tiene todo presidente.Al igual que Valdés, criticó que Trump equipare la migración (centroamericana y mexicana, sobre todo) con la criminalidad y al mismo tiempo, se asuma como el dador de DACA.A cambio, señaló, Trump pide dinero para financiar el muro y una renovación del modelo migratorio, el cambio más drástico en los últimos 70 años.“Tiene que ver con su estilo negociador. Se acaba presentando como el más generoso, les voy a dar DACA, pero quiero una renovación del modelo migratorio”, mencionó.Para Calderón, es impresionante cómo Trump ha logrado meter en la agenda temas como poner fin a la lotería de visas o la regularización por reunificación familiar, impensable hace apenas dos años.Jorge Schiavon, del CIDE, afirmó que de los cuatro pilares en migración que propuso Trump, tres son antimexicanos.El más positivo, estimó, el de la regularización de dreamers, no lo es tanto si se considera que el camino a la ciudadanía tardaría 12 años, un periodo muy largo en el que algunos beneficiarios podrían no completar.Los planteamientos en materia de reunificación familiar y sobre quiénes son elegibles a convertirse en ciudadanos, según sus méritos, valoró, es un cambio radical en política migratoria en las ultimas cinco o seis décadas.Sin embargo, externó, el sistema basado en méritos que plantea Trump tiene un componente racista, pues ascenderán los que provengan de países europeos, con cierto nivel de educación y con dinero.De los cuatro pilares, consideró, seguramente sólo avanzarán dos en el Congreso: la regularización de los dreamers a cambio de fortalecer la seguridad fronteriza, aunque no necesariamente el muro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.