Choca tren en el que viajaban republicanos

Virginia— Un tren que llevaba a decenas de legisladores republicanos a una conferencia estratégica chocó el miércoles contra un camión de basura en la región rural de Virginia. Una persona murió y varios de los políticos que estudiaron medicina ayudaron a atender a los heridos.No se reportaron heridos graves a bordo del tren alquilado de Amtrak, que partió de la capital con legisladores, sus familiares y miembros del personal, hacia el lujoso hotel Greenbrier, en White Sulphur Spring, Virginia Occidental. Al menos dos de los pasajeros del camión sufrieron heridas de gravedad, de acuerdo a reportes.El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 a.m. en Crozet, a unos 200 kilómetros (125 millas) al suroeste de Washington. El impacto partió el camión en dos, acható el frente de la locomotora y esparció escombros a un costado de las vías.El representante por Carolina del Norte, Robert Pittenger, dijo que estaba de pie a bordo del tren en lo que le servían un refresco cuando sintió “un enorme golpe. Fue una sacudida tremenda. Todos nos sujetamos de lo que pudimos”.Comentó que se asomó por la ventana y vio una enorme pila de basura, y aparentemente el tren arrastró al camión durante unos cuantos cientos de metros.Las autoridades no dieron detalles sobre la causa del accidente, que ocurrió en un cruce con barreras de protección, luces intermitentes y señales y campanas de advertencia.La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte envió al lugar a un equipo investigador.Benny Layne, propietario del terreno donde quedó el camión, dijo que se sabía que había un desperfecto en las plumas del cruce ferroviario, que en ocasiones descendían incluso sin que se aproximara el tren. Dijo que, en ocasiones, permanecían abajo durante horas.Agregó que algunos conductores bajan de sus vehículos y ayudan a otros a rodear el desperfecto y cruzar las vías.“Apenas ayer o anteayer, había una persona que les estaba echando un vistazo”, comentó.Carrie Brown, gerente de recursos humanos en Buckingham Branch Railroad, la empresa que arrenda el tramo de vías y es responsable de su mantenimiento, dijo que no estaba al tanto con que hubiera problemas con el equipamiento en el cruce.

