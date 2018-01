No parece mi firma: actriz porno sobre comunicado de ayer

Cargando

Horas antes de que comenzara la noche del martes la entrevista de la estrella porno Stormy Daniels en el programa de Jimmy Kimmel, al parecer Daniels emitió un comunicado negando haber tenido una aventura con Donald Trump.Eso volvió la presentación en Jimmy Kimmel Live un poco incómoda.Kimmel inició su programa con un sketch sobre el aprieto. En el segmento grabado, se apreciaba a Kimmel y Daniels sentados, como si estuvieran viendo juntos el informe de gobierno.“Bueno, ya basta”, dijo el comediante, sosteniendo una muñeca en un palo. “Stormy, muéstrame en la marioneta lo que él te hizo”.Entonces Daniels levantó la muñeca, que tenía una cinta adhesiva sobre la boca. (Con esto daba a entender que le habían ordenado guardar silencio).“¡Pervertido!”, contestó él.“Yo tenía muy claro lo que quería preguntarte”, dijo, para luego describir que él también había visto el comunicado de Daniels horas antes de que estuviera programada la entrevista. Después leyó el comunicado en voz alta y le preguntó si ella lo había firmado.Daniels se mostró cautelosa. “No sé, ¿lo firmé?”, dijo en forma evasiva. “No parece mi firma, ¿verdad?”, añadió, sugiriendo no saber de dónde salió y tratarse sólo de otra tontería de internet, donde abundan los rumores sin sentido sobre ella.(Horas antes el Washington Post había confirmado con la representante de Daniels, Gina Rodríguez, la autenticidad del comunicado firmado. Después de la transmisión de la entrevista, Rodríguez señaló que Daniels “no había contestado directamente ninguna de las preguntas” y que definitivamente la estrella porno firmó esa tarde el documento delante de ella y del abogado de Daniels).Daniels logró responder sin responder a la siguiente pregunta, cuando se le cuestionó si tenía un convenio para no hablar.“¿Tengo uno”, le preguntó a su vez, encogiendo los hombros. Luego Kimmel dedujo que si no tuviera algún acuerdo para guardar silencio probablemente lo diría.“Eres muy listo, Jimmy”, dijo Daniels. "De manera que eso fue un 'sí', ¿no es cierto?".De ser así, eso explicaría el resto de la entrevista, el cual fue el prototipo de algo raro que de alguna manera parecía adecuado para el momento.Daniels continuó con evasivas, diciendo no creer que la transcripción de la entrevista que dio en 2011 a la revista InTouch describiendo pormenorizadamente una aventura con Trump fuera exacta —“no como está escrita”, dijo, para luego asegurar no haberla visto toda. “Estoy demasiado asustada para verla”, señaló.Kimmel quiso sacar más detalles sobre la presunta aventura. “¿Es cierto algo de eso”, preguntó.“Define cierto”, contestó ella.Finalmente, el comediante concluyó el programa con una nueva pregunta: “por último, ¿alguna vez has hecho el amor con alguien cuyo nombre rime con ‘Lonald Lump’?”.La respuesta es el equivalente de la estrella porno a la sonrisa de la Mona Lisa: “te diré como tú quieras que te diga, nene”.

