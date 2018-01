Se accidenta tren en que viajaban legisladores republicanos

Un tren que transportaba miembros del Congreso al retiro del Partido Republicano en Virginia Occidental golpeó un camión, según una fuente del Partido Republicano, escribió CNN.Aparentemente el tren golpeó un camión de basura y dos personas que iban a bordo del vehículo fueron evacuadas por helicópteros médicos. Al menos una persona murió, pero no hay heridos de gravedad.El congresista Greg Walden compartió fotos de la escena:La fuente le dijo a CNN que no estaba claro cuántos miembros viajaban en el tren, pero que hubo heridos.Un congresista en el tren dice que la mayoría del personal y miembros del tren están bien. Hay algunas lesiones menores como rasguños y moretones por el impacto y la parada repentina del tren, pero todo el mundo parece estar bien.La verdadera preocupación para la mayoría es el ocupante u ocupantes del vehículo que golpeó el tren. Existe la sensación de que alguien está gravemente herido, pero nadie está seguro en este momento.En general, "obviamente todos están conmocionados", dijo el congresista.Afirma que no está seguro de cómo ocurrió el accidente. Las puertas del cruce estaban cerradas, por lo que nadie está seguro de cómo el vehículo llegó a la pista.El presidente Donald Trump está al tanto de la situación. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, estaba entre los pasajerosEsta es la lista de los legisladores que iban a bordo:Presidente de la Cámara de Representantes Paul RyanFrench Hilll, de ArkansasDan Newhouse, de WashingtonJohn Ratcliffe, de TexasJohn Moolenaar‏, de MichiganRick Allen, de GeorgiaSusan Brooks, de IndianaRon Estes, de KansasSteve Womack‏, de ArkansasMike Rounds, de Dakota del SurKeith Rothfus, de PennsylvaniaAlex Mooney, de Virginia OccidentalMartha McSally, de ArizonaDon Bacon, de NebraskaPete Sessions, de TexasPat Roberts, de KansasSteve Daines, de MontanaDrew Ferguson, de Georgia

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.