Publica EU lista de cercanos al Kremlin

Washington— El gobierno de Donald Trump publicó ayer por la noche una esperada lista de 114 políticos y 96 ‘oligarcas’ que han prosperado bajo el mandato de Vladimir Putin, cumpliendo con una exigencia del Congreso de que Washington castigara a Moscú por interferir en las elecciones estadounidenses de 2016.Sin embargo, Estados Unidos acompañó esta medida con el inesperado anuncio de que ha decidido no emprender acciones contra ninguna persona, por ahora, con nuevas sanciones de represalia por las interferencias electorales.El documento, conocido como la ‘Lista Putin’, reúne a los rusos con conexiones políticas en la clase privilegiada del país. La idea es identificar y señalar a los que se cree se benefician del mandato de Putin al tiempo que Estados Unidos trabaja para aislar a su gobierno en los planos diplomático y económico.Entre los miembros del gobierno están el primer ministro, Dmitry Medvedev, y mandos de las principales agencias de espionaje rusas, el FSB y el GRU. Los directores generales de grandes empresas estatales, como Sberbank y la gigante energética Rosneft, también están incluidos.Aparecen además 96 rusos adinerados a los que el Departamento del Tesoro considera ‘oligarcas’, cada uno con una fortuna estimada en mil millones de dólares o más.Ante la divulgación de la lista, varios funcionarios rusos mostraron su desagrado y calificaron el hecho como una clara agresión al gobierno de Putin."La publicación del informe del Kremlin, donde se incluye prácticamente a todos los dirigentes rusos y los responsables de las principales empresas estatales, cierra la puerta a la posibilidad de un diálogo futuro y (...) de hecho, les convierte en enemigos de Estados Unidos", afirmó hoy Leonid Slutski, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma (Cámara baja del Parlamento)."Hasta donde yo sé, no estamos en guerra. Esta interpretación viola completamente todos los principios de la cooperación internacional. No tiene precedentes", advirtió el legislador.En otra de las primeras reacciones a la difusión de la lista, el presidente del Comité de Exteriores del Senado, Konstantin Kosachev, afirmó que ésta mina cualquier perspectiva de cooperación bilateral en los próximos años."Las consecuencias son extremadamente tóxicas. Ya no hay forma de normalizar las relaciones, al menos mientras siga en el poder en Washington la actual generación de políticos, formados durante la Guerra Fría", escribió Kosachev en su cuenta de Facebook.Asimismo, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la lista elaborada por Washington perjudica las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, y las deja en punto muerto."Es una auténtica tontería llevar nuestras relaciones a cero. Esperábamos esta lista, no lo voy a ocultar, y estábamos decididos a dar pasos en respuesta, bastante serios, que llevarían nuestras relaciones al punto cero. Pero de momento vamos a abstenernos de dar este paso", afirmó el mandatario en una reunión con activistas de su campaña electoral.Putin, además, ironizó y dijo sentirse triste por el hecho de que él no ha sido incluido en la lista, en la que están sus principales colaboradores.Al mismo tiempo, el presidente ruso advirtió de que Rusia seguirá de cerca la evolución de la situación, en alusión a las medidas que podría tomar Washington contra las 210 personas en total, entre altos funcionarios y empresarios, incluidos en el documento."Seguiremos muy de cerca cómo se desarrolla la situación en la práctica, (...) porque todo el mundo debe entender que no podemos ir cediendo sin parar", subrayó.El jefe del Kremlin calificó la publicación de la lista de acto inamistoso que entorpece y daña unas relaciones rusoestadounidenses que ya se encuentran en una situación complicada."Detrás de cada una de las personas e instituciones (incluidas en la lista) hay gente corriente de nuestro país, colectivos de trabajo, sectores enteros de producción. En definitiva, todos nosotros, los 146 millones (de habitantes de Rusia) hemos sido incluidos en no se qué lista", añadió el mandatario.Por otro lado, insistió en que el listado, al igual que otras medidas y sanciones dirigidas contra Rusia, son en realidad ataques contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se halla en el ojo del huracán por la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016."Los que hacen estas cosas se dedican fundamentalmente a la política interna, atacando al Presidente elegido. Y le discuten asuntos de sanidad, y otras cuestiones, temas internacionales con alusiones a la supuesta injerencia en las elecciones de Estados Unidos", aseguró Putin.