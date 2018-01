Ordena gobernador Abbott investigar rancho Karoli

Austin, Texas– El gobernador de Texas Greg Abbott ordenó hoy una investigación penal sobre reportes de que el exmédico Larry Nassar abusó de algunas de sus víctimas en un rancho en Texas que era utilizado para entrenamientos por gimnastas de Estados Unidos.Abbott ordenó que la unidad de investigaciones criminales del estado investigue el Karolyi Ranch. El rancho fue la sede de campos de entrenamiento de la federación estadounidense de gimnasia durante más de una década, hasta inicios de este año.Varias gimnastas dijeron que Nassar abusó de ellas en el rancho. Nassar fue sentenciado a entre 40 y 175 años de prisión la semana pasada. Más de 150 mujeres y niñas han dicho que Nassar abusó sexualmente de ellas bajo el pretexto de tratamientos médicos.Abbott calificó los reportes de “devastadoras”. Ordenó la investigación porque las acusaciones incluyen varias jurisdicciones y estados.“Esas deportistas, al igual que todos los texanos, merecen saber que no se escatimaron esfuerzos para garantizar que las acusaciones con plenamente investigadas y los perpetradores y facilitadores son llevados ante la justicia. El pueblo de Texas demanda, y las víctimas merecen, nada menos que eso”, dijo Abbott.El rancho es propiedad de los ex coordinadores del equipo nacional de gimnasia, Bela y Martha Karolyi. USA Gymnastics suspendió sus lazos con el rancho este mes, unos pocos días después de que la campeona olímpica Simone Biles dijo que le daba pavor la idea de tener que regresar allí. Otras gimnastas han dicho también que fueron abusadas en el rancho.“Es imposiblemente difícil volver a vivir esas experiencias y me rompe el corazón aún más pensar que mientras trabajo hacia mi sueño de competir en Tokio 2020, tendrá que regresar continuamente al mismo lugar de entrenamientos donde fue abusada”, dijo Biles en una declaración.Las acusadoras de Nassar dicen que éste las manoseó y las penetró digitalmente cuando ellas buscaban tratamiento por dolores en la espalda, las caderas, piernas y pies y otras lesiones. Las víctimas acusaron a la Universidad Estatal de Michigan, USA Gymnastics y el Comité Olímpico estadounidense de no hacer más para impedir los abusos antes.

