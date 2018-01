Un maestro sustituto de Texas fue arrestado tras ser acusado de abusar sexualmente de un estudiante, un joven de 17 años, y realizarle sexo oral mientras él dormía, informó The New York Post.Los hechos ocurrieron en junio de 2017, cuando Manuel Alejandro Gamboa, de 35 años, quien trabajaba como profesor sustituto en la preparatoria Dekaney, del condado Harris, abusó de un menor de edad.Según documentos de la Corte, el maestro era mentor del muchacho, quien recurría a él para apoyo académico, pues el estudiante no hablaba inglés de manera fluida.La víctima trabajaba frecuentemente con su maestro limpiando albercas para obtener un dinero extra, y fue durante uno de esos trabajos esporádicos que Gambo ofreció bebidas alcohólicas al menor. Después de terminar, el maestro lo invitó a su departamento, donde siguieron tomando y el alumno comenzó a sentirse mal, por el alcohol. Momentos después, se quedó dormido en el sillón.Horas más tarde, despertó para ir al baño y sintió dolor, por lo que pidió el teléfono al profesor para llamar a su madre, a quien pidió que lo llevara al hospital.Al usar el teléfono, encontró videos del maestro realizándole sexo oral mientras él dormía.Una vez que su mamá pasó por él, le contó todo y una vez en el nosocomio, le realizaron pruebas médicas que confirmaron la historia del menor.Gamboa se presentó viernes ante la corte bajo cargos de una relación inapropiada con un menor. Su detención ocurrió apenas hoy y le fue fijada una fianza de 80 mil dólares. Se desconoce si el profesor contrató a un abogado.La escuela afirmó que en cuanto supo de los hechos despidió al docente sustituto.

