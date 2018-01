Adolescente moribundo se casa con su novia de la escuela

Plant City— Un adolescente de Florida que según los médicos se está muriendo por una extraña forma de cáncer, cumplió uno de sus últimos deseos: casarse con su novia de la escuela.El diario The Tampa Bay informó que Dustin Snyder, de 19 años, y Sierra Siverio, de 21, se casaron el domingo en la ciudad de Plant City, cerca de Tampa."Luego de que estuviera a mi lado durante mi enfermedad, siempre apoyándome y amándome, supe que ella era la indicada", dijo Snyder. "Quería darle algo de regreso antes de que se me acabara el tiempo".Los médicos indicaron que a Snyder le quedan semanas o quizás un mes de vida. Sin perder el tiempo, Snyder le propuso matrimonio a Siverio el jueves. El periódico informó que la comunidad se reunió rápidamente para asegurarse de que la boda se llevara a cabo y donó desde los anillos hasta el vestido de boda y el salón.La pareja expresó que se sintieron abrumados por la gran cantidad de apoyo que recibieron por parte de extraños.La hermana de Snyder, Brittany Hails, publicó la historia de su hermano en su cuenta de Facebook y creó la página GoFundMe, la cual había recaudado casi 13 mil dólares hasta el viernes. Una actualización indicó que habían alcanzado su meta y las donaciones sobrantes ayudarían a la familia a cubrir otros gastos."No pensé que llegara tan lejos, pero Dios estaba de nuestro lado", dijo Hails. "Dustin está muy emocionado, y lo único que queríamos era que él fuera feliz. Y ahora está feliz".Los adolescentes se conocieron en la secundaria, pero perdieron contacto hasta que volvieron a encontrarse en el siguiente nivel escolar. Snyder luchó contra el sarcoma sinovial la mayoría de ese tiempo.El 27 de junio de 2016, un día antes de su cumpleaños 18, Snyder fue al hospital por dolores en el pecho, los cuales su madre pensó habían sido ocasionados por asma. Sin embargo, los médicos rápidamente diagnosticaron al adolescente con sarcoma sinovial, el cual ataca el tejido blando y es más común entre los adolescentes y los jóvenes adultos."Cuando supe de la enfermedad estaba devastada, pero luego me dijo que necesitaba ser fuerte para él", señaló Siverio. "Desde que dijo eso he estado a su lado".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.