Avalan revelar documento secreto del 'Rusiagate'

Washington– Republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara, ignorando al parecer las advertencias del Departamento de Justicia de que sus acciones podrían ser “extraordinariamente imprudentes”, votaron hoy por la tarde para dar a conocer un memorándum secreto y polémico que acusa al Departamento y al FBI de hacer mal uso de su autoridad para obtener una orden para vigilar secretamente a un exmiembro de la campaña de Trump.La votación arrojó más fuego a un feroz conflicto partidista respecto a las investigaciones sobre la intervención de Rusia en la elección presidencial del 2016, los republicanos utilizaron un poder que nunca antes había sido utilizado por el sigiloso Comité para desclasificar el memorándum que habían compilado.Los demócratas catalogaron el documento, que consta de tres y media páginas, de ser una medida peligrosa para construir la narrativa de debilitar la investigación sobre Rusia que está realizando el Departamento, utilizando hechos cobardes que fueron reunidos con poco o ningún contexto.Lo que vendrá enseguida está menos claro. De acuerdo a la obscura regla de la Cámara invocada por el Comité, el presidente Trump tiene cinco días para revisar el documento y decidir si va a impedir que se haga público.En repetidas ocasiones, la Casa Blanca ha indicado que desea que el memorándum se dé a conocer, aunque el Departamento de Justicia de Trump ha estado interviniendo para detener o bloquear su publicación.El memorándum, que estuvo disponible para todos los miembros de la Cámara, se dice que sostiene que oficiales de las dos agencias no estuvieron disponibles para un juez de la Corte de Vigilancia e Inteligencia Extranjera.Los republicanos están acusando a las agencias de no informar que el Comité Nacional Demócrata y la campaña presidencial de Hillary Clinton ayudaron a financiar la investigación que fue utilizada para obtener una orden para vigilar a Carter Page, asesor de la campaña de Trump.La investigación presentada ante el juez fue realizada por un exoficial de inteligencia de Gran Bretaña, Christopher Steele.Aunque el memorándum no se limita a las acciones tomadas por la administración Obama.The New York Times reportó el domingo que el memo revela que el subprocurador general Rod. J. Rosenstein, quien fue designado por Trump, firmó una solicitud para ampliar la vigilancia de Page poco después de haber asumido el puesto en la primavera pasada.La renovación muestra que el Departamento de Justicia, en el mandato de Trump, tuvo una razón para creer que Page estaba actuando como agente ruso.La inclusión de la acción de Rosenstein en el memo podría exponerlo ante un torrente de críticas de los republicanos del Capitolio y de conservadores de los medios de comunicación que han aprovechado la vigilancia para argumentar que la investigación sobre Rusia podría haber estado contaminada desde el principio.Rosenstein está supervisando esa investigación debido a que el procurador general Jeff Sessions se recusó. Rosenstein fue el que designó a Robert S. Mueller III como asesor especial.Personas que están familiarizadas con la solicitud han mostrado el memo republicano como un engaño, en parte debido a que la información de Steele fue insuficiente para cumplir con los estándares de una orden girada en base al Decreto sobre Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA por sus siglas en inglés.Agregaron que la solicitud obtuvo de otro material de inteligencia lo que el memo republicano omite selectivamente. Que esa otra información sigue siendo altamente sensitiva y que darla a conocer podría poner en riesgo a las fuentes y métodos de recolección de inteligencia sobre Rusia.No existe un precedente conocido respecto a la acción de los republicanos. Aunque las reglas de la Cámara permiten que el Comité de Inteligencia vote para dar a conocer información clasificada si se considera que es de interés público, no se pensó que la regla fuera a ser utilizada algún día.Usualmente, los legisladores que desean hacer pública una información secreta y clasificada por el Poder Ejecutivo, pasan meses si no es que años, luchando contra la Casa Blanca y la comunidad de inteligencia para ver qué es lo que pueden dar a conocer.En una carta que fue enviada la semana pasada al representante Devin Nunes de California, el presidente republicano del Comité, Stephen E. Boyd, asistente del procurador general, comentó que sería “extraordinariamente imprudente” dar a conocer un memo basado en información clasificada sin que sea revisado oficialmente.Agregó que el Departamento “no sabe si hay algo malo relacionado con el proceso de FISA”.Los demócratas respondieron con enojo a las acciones del Comité.“Es claro que el deseo de los republicanos de la Cámara de proteger al presidente Trump les ha nublado el juicio y ha provocado que pierdan de vista lo que está en juego: la seguridad e integridad de nuestras elecciones”, comentó la representante Nancy Pelosi de California y líder demócrata, a través de un comunicado.

