Deja 5 muertos tiroteo en Pensilvania

Saltlick Township, Pensilvania— Cinco personas fueron localizadas sin vida ayer tras un tiroteo en un lavado de autos en los suburbios de Pensilvania, que según familiares de las víctimas se derivó de una disputa doméstica.La Policía indicó que aún no determina el móvil.La balacera en Ed's Car Wash ocurrió poco antes de las 3 de la madrugada en la comunidad Melcroft del municipio de Saltlick, a unos 89 kilómetros (55 millas) al sureste de Pittsburgh. Sólo se identificó a las víctimas como tres hombres y dos mujeres cuyas edades oscilan entre poco más de 20 años y menos de 40. Una persona más resultó herida.Cuatro de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar ubicado en el condado Fayette, y una más falleció en el hospital, según el agente Robert Broadwater. Indicó que dos de las víctimas fueron localizadas dentro de una camioneta tipo pickup y otras dos en el estacionamiento del local."No sabemos con certeza qué fue lo que ocurrió", dijo Broadwater al periódico Pittsburgh Tribune-Review. "Intentamos investigar por qué y cómo es que esto sucedió".Una persona lesionada fue trasladada a un hospital, pero se desconoce si fue baleada, indicó la policía estatal. No se difundió más información sobre la víctima.Las autoridades intentaban determinar si entre los cuerpos se encontraba el del perpetrador. Una mujer dijo al periódico Pittsburgh Post-Gazette que su esposo, de 29 años, era una de las víctimas, pero las autoridades dijeron que no han confirmado ninguna de las identidades de los fallecidos.Familiares de las víctimas señalaron a la televisora WPXI-TV que el tiroteo fue resultado de una disputa doméstica. Aseguran que el agresor fue un hombre que solía tener una relación sentimental con una de las víctimas.Ed Bukovac, propietario del lavado de autos, dijo al Tribune-Review que un vecino lo llamó alrededor de las 4 de la madrugada y le comentó que había pasado algo en su establecimiento.Bukovac declaró que cuando llegó al lugar la Policía ya se encontraba ahí y que él no tenía muchos detalles de lo sucedido.Un hombre que vive cerca del lugar dijo al diario que escuchó alrededor de 30 disparos durante un periodo que abarcó varios minutos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.