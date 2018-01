'App' de ejercicio revela bases secretas de EU

Washington— Un mapa interactivo que se encuentra en línea puede mostrar las ubicaciones y las actividades de las personas que usan dispositivos de acondicionamiento físico como Fitbit, lo que plantea preocupaciones de seguridad sobre los soldados y otras personas que se encuentran en las bases militares de Estados Unidos en áreas sensibles.El Global Heat Map, publicado por la compañía de rastreo GPS Strava, utiliza información satelital para mapear las ubicaciones y movimientos de los suscriptores al servicio de fitness de la compañía durante un período de dos años, al iluminar las áreas de actividad, informó ayer The Washington Post.Strava dice que tiene 27 millones de usuarios en todo el mundo, incluidas personas que poseen dispositivos de fitness ampliamente disponibles, así como personas que se suscriben directamente a su aplicación móvil. El mapa no es en vivo, pero muestra un patrón de actividad acumulada entre 2015 y septiembre de 2017.El mapa muestra una gran actividad en los Estados Unidos y Europa. Pero en zonas de guerra y desiertos en países como Irak y Siria, el mapa de calor se vuelve casi completamente oscuro, excepto por la evidencia dispersa de actividad.Una mirada más cercana a esas áreas enfoca las ubicaciones y los contornos de bases militares conocidas de los Estados Unidos, así como otros sitios menos conocidos y potencialmente más delicados, posiblemente porque los soldados estadounidenses y otro personal están usando rastreadores de ejercicios mientras se desplazan.El Global Heat Map se publicó en línea en noviembre de 2017, pero la información que contiene sólo se publicitó recientemente.Los datos podrían proporcionar información a alguien que quiera atacar o emboscar a las tropas, informó el Post.Los oficiales militares están investigando la situación para determinar cómo responder.“El Departamento de Defensa se toma muy en serio estos asuntos y está revisando la situación para determinar si se requiere capacitación o asesoramiento adicional, y si se debe desarrollar una política adicional para garantizar la seguridad continua del personal del Departamento de Defensa en el país y en el extranjero”, dijo Audricia Harris, una portavoz del Departamento de Defensa, a The Associated Press.

