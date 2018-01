Demócratas del Congreso exigieron a los legisladores que protejan al asesor especial Robert S. Mueller III, después que se reveló que el presidente Trump trató de despedirlo el verano pasado, para que dejara de estar a cargo de la investigación sobre la intervención rusa en la elección del 2016, escribe The Washington Post.Varios demócratas y un republicano moderado solicitaron una votación sobre una legislación del Senado que impediría que los presidentes despidan a los asesores especial a menos que un panel integrado por tres jueces federales esté de acuerdo con esa medida, citando las revelaciones de que Trump estuvo a punto de remover a Mueller el pasado mes de junio.El presidente cambió de parecer cuando Donald F. McGahn, asesor de la Casa Blanca amenazó con renunciar, de acuerdo a dos personas que se enteraron de ese suceso.Líderes republicanos no han mostrado ninguna urgencia para solucionar el asunto, ya que han argumentado que las amenazas del presidente fueron aisladas y ya quedaron en el pasado.El representante Charlie Dent de Pensylvannia, quien es un republicano moderado, pronosticó que la noticia de que McGahn “impidió que se repitiera lo que sucedió con Archibald Cox” --- se refiere al fiscal que el presidente Richard Nixon despidió durante el escándalo del Watergate --- podría incrementar la presión “para proteger a Mueller”.Sin embargo, los republicanos siguen muy tranquilos aun cuando se espera que el presidente sea interrogado por el equipo de Mueller.Los demócratas están frustrados por lo que ellos consideran como una obstinación de los republicanos y acusan abiertamente al Partido Republicano de ser cómplice de un ataque contra el asesor especial y las agencias federales que aplican la ley y que lo están ayudando.Sería natural que Mueller investigue el intento que se hizo para despedirlo, comentó Paul Rosenzweig, quien fue miembro del equipo independiente que investigó al presidente Bill Clinton en los años 1990.Agregó que el intento de Trump para remover al asesor especial forma parte del caso de obstrucción de justicia, particularmente si las razones que citó Trump para llevar a cabo esa acción fueron un pretexto para interrumpir la investigación.Rosenzweig dijo que este asunto podría ser irrelevante, tomando en cuenta que Mueller se siente atado por los hallazgos legales que hizo el Departamento de Justicia de que el presidente no puede ser acusado penalmente.En lugar de eso, Mueller podría entregarle la versión completa de las acciones de Trump al subprocurador general Rod J. Rosenstein, quien tendría que decidir si debe iniciar un proceso de destitución del presidente y qué estándares legales podrían aplicarse si Trump hubiera cometido ofensas como para ser removido de su puesto.Los líderes demócratas del Congreso no han dicho si van a tratar de destituirlo, ya que primero necesitan asumir la mayoría en la Cámara.

