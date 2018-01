Deja cargo republicano acusado de acoso

Washington— El magnate de los casinos Steve Wynn renunció ayer al cargo de presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano en medio de denuncias de acoso y agresión sexual.Wynn ha hecho grandes donaciones al partido y encabezó la recaudación de fondos del RNC (siglas en inglés de ese organismo republicano) durante el primer año de la presidencia de Donald Trump, ayudando al Comité a recaudar más de 130 millones de dólares.“Hoy acepté la renuncia de Steve Wynn como presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano”, dijo la presidenta del RNC, Ronna McDaniel.El diario Wall Street Journal publicó el viernes que varias mujeres dijeron haber sido acosadas o agredidas por Wynn, presidente y director general de Wynn Resorts.Wynn ha rechazado las denuncias. Un caso culminó en un acuerdo de 7.5 millones de dólares con una manicurista, reportó el periódico.Trump eligió a Wynn para encabezar las tareas de recaudación de fondos del RNC, y el año pasado él aportó más de 600 mil dólares a causas del Partido Republicano, de acuerdo con la Comisión Federal Electoral.Una persona con conocimiento directo de la situación señaló que Trump respaldó la decisión de Wynn de renunciar. La persona habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato porque dijo no estar autorizada a compartir información privada.Desde 2013, Wynn ha contribuido con cerca de 2.4 millones de dólares a candidatos del Partido Republicano y organizaciones de ese partido de todo el país, incluidos los ganadores de las elecciones especiales de 2017 y decenas de comités estatales republicanos.Los alegatos contra Wynn se dan durante una oleada de acusaciones de violencia sexual contra figuras prominentes del entretenimiento, los medios de comunicación y la política que tomó fuerza a fines de 2017 tras el surgimiento de acusaciones detalladas de violación y acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein.A fines del año pasado, funcionarios del RNC, entre ellos McDaniel, subrayaron que Weinstein había sido uno de los principales donantes para los demócratas, incluida a la candidata para la elección presidencial de 2016, Hillary Clinton.A principios de octubre, McDaniel tuiteó que si el Comité Nacional Demócrata “verdaderamente defiende a las mujeres como dice hacerlo, entonces devolver el dinero sucio de Weinstein debería ser algo obvio”.El RNC no ha mencionado si regresará el dinero donado por Wynn.Wynn estuvo entre los organizadores del evento de recaudación de fondos de Trump la semana pasada en la propiedad del presidente de Mar-a-Lago en Florida para festejar el aniversario de la ceremonia de juramentación.Trump no pudo acudir debido al cierre del gobierno federal. Wynn también ayudó a organizar eventos en Dallas en octubre pasado y en la ciudad de Nueva York en diciembre.Ante seguidores en Nevada en febrero de 2016, Trump elogió a Wynn como un “gran amigo mío”.“Steve siempre llama. Siempre tiene un consejo que dar. ¿No es así, Steve? ‘Donald, yo pienso que deberías hacer esto y aquello’”, afirmó Trump en ese evento. “Me gusta escuchar sus consejos”.

