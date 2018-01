Miami— Una agrupación cívica a favor de los afroamericanos presentó una demanda contra el gobierno estadounidense en la que alega que los recientes comentarios despectivos del presidente Donald Trump hacia inmigrantes y sus países de origen demuestran que la discriminación racial influye en la decisión oficial de poner fin a las protecciones para cerca de 60 mil haitianos.La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente Afroamericana (NAACP, por sus siglas en inglés) demandó el Departamento de Seguridad Nacional el miércoles, en un tribunal federal en Maryland.El Fondo de Defensa Legal y Educativa de la agrupación denunció que la dependencia no se apegó al proceso debido mientras consideraba si renovaría o no el estatus de protección temporal otorgado a los inmigrantes haitianos tras el devastador sismo que afectó a ese país en 2010.En lugar de revisar los hechos sobre las condiciones en Haití desde el terremoto, incluyendo un brote de cólera que continúa y la devastación causada por el huracán Matthew en 2016, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional optaron por reforzar los estereotipos sobre la comisión de delitos de parte de afroamericanos e inmigrantes que reciben asistencia pública, de acuerdo con la demanda.El estatus de protección temporal que permite a haitianos a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos luego del sismo de 2010 había sido renovado varias veces, ante el disgusto de los detractores que afirmaban que las medidas humanitarias no deberían permitir que los inmigrantes echen raíces en Estados Unidos.El gobierno de Trump anunció en noviembre que los haitianos que gozan del estatus de protección tienen hasta julio de 2019 para resolver sus pendientes y regresar a su país.La portavoz de Seguridad Nacional, Katie Waldman, dijo ayer en un mensaje de correo electrónico que la agencia no puede hacer declaraciones sobre litigios en curso.

