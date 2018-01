Ofrece museo inodoro de oro a Trump

Nueva York– Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y la Primera Dama querían que un museo de Nueva York les prestara un cuadro de Van Gogh para sus habitaciones en la Casa Blanca. De acuerdo con el diario The Washington Post, en lugar de eso, la curadora del Museo Guggenheim les hizo una contraoferta claramente satírica: un inodoro hecho de oro puro por un artista italiano.La pareja presidencial solicitó el cuadro “Paisaje con nieve” de Van Gogh, en el que aparece un hombre caminando en compañía de su perro.Un representante del Guggenheim confirmó a The Washington Post que Donna Hayashi Smith de la Casa Blanca, escribió a Nancy Spector, curadora del Guggenheim en septiembre para obtener el préstamo del cuadro.Spector respondió que esto no era posible, pero que la obra de Maurizio Cattelan estaba disponible para un préstamo a largo plazo.“El increíble trabajo del célebre artista contemporáneo, Maurizio Cattelan, será retirado hoy después de un año de instalación en el Guggenheim, y a él le gustaría ofrecerlo como un préstamo a largo plazo para la Casa Blanca. Es un sólido escusado de 18 kilates de oro que se instaló en uno de nuestros baños públicos para que todos los visitantes pudieran usarlo. El trabajo canaliza la historia del siglo XX del arte avant-garde al referirse al famoso urinal de 1917 de Marcel Duchamp.“Nos encantaría facilitar este préstamo al presidente y la Primera Dama si están interesados en instalarlo en la Casa Blanca. Es, por supuesto, una pieza valiosa y frágil, por lo que les daríamos todas las instrucciones para la instalación y cuidado”, escribió en el mail publicado por el Post.La curadora del museo, Nancy Spector, ha criticado abiertamente a Trump a través de las redes sociales. En septiembre envió un mensaje por correo electrónico a la Casa Blanca para indicar que los Trump podían recibir a manera de préstamo el inodoro que hasta agosto había sido usado por los visitantes en un baño del museo. El inodoro, titulado “Estados Unidos”, es una crítica de Maurizio Cattelan a los instintos codiciosos de la nación. Se calcula que su valor supera el millón de dólares.El Post reportó que la Casa Blanca nunca dio respuesta a la oferta. (Con información de Excélsior)

