¿'Perdón' presidencial para los 'dreamers'? Tal vez...

Nueva York— Pueden ser difíciles de detectar —ya no digamos de creer al pie de la letra— en medio de la lluvia regular de insultos y ampulosidad, pero de vez en cuando el presidente Donald Trump presenta alguna idea que sí tiene sentido.Este miércoles Trump ofreció por lo menos lo que parecía una idea así cuando entró al salón de sesiones informativas de la Casa Blanca y anunció estar dispuesto a considerar una vía de varios años para que obtengan la ciudadanía los denominados 'dreamers', los cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Las palabras de Trump levantaron de sus asientos a sus sorprendidos colaboradores y animaron a los demócratas que han estado buscando una solución justa para estos jóvenes inmigrantes. Luego Trump viajó a Davos, Suiza, donde ante la élite congregada hablaría sobre la grandeza que Estados Unidos reivindica.¿Hablaba el presidente en serio acerca de adoptar a estos inmigrantes como estadounidenses, con derechos totales, incluyendo el derecho a votar? Hace unos cuantos días había rechazado cualquier tipo de convenio que les permitiera permanecer en este país. Quien dé por sentada la constancia y buena fe de Trump —y las de Mitch McConnel, el líder republicano del Senado que ha prometido un debate inmigratorio como parte de la reanudación de las pláticas presupuestales— debe tener cautela. Y estar preparado a fin de desembolsar miles de millones de dólares para un muro fronterizo como el precio de la compasión presidencial.En el calor de la lucha en torno al destino de los 'dreamers', los menores que se han vuelto la imagen para la desalmada población antiinmigrante, a menudo ha pasado desapercibida la forma en que el debate sobre la inmigración se ha trasladado peligrosamente de quienes se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos a la inmigración en general.Entre los enemigos republicanos de hueso colorado de la inmigración, apoyados e incitados en la Casa Blanca por el asesor de políticas del presidente Trump Stephen Miller, vehementemente antiinmigración, el objetivo no es combatir a los inmigrantes indocumentados en el interior de Estados Unidos ni un gran muro a lo largo de la frontera mexicana, sino disminuir de manera drástica el número de los inmigrantes en general y restringir más su perfil.Si bien durante gran parte de la historia del país la política inmigratoria nacional se ha visto marcada por el racismo y la injusticia, se ha generado un discurso fundamental de Estados Unidos como un lugar definido por oleadas de inmigrantes creativos y trabajadores, así como un gran paraíso para refugiados “arrojados por tormentas” de tierras menos afortunadas.Los últimos dos esfuerzos por reformar los complicados proyectos de ley inmigratorios estadounidenses, en 2007 y 2013, seguían basándose en la confianza interpartidista de que los extranjeros que venían a estos lares —al menos lo que llegaban en forma legal— eran buenos para Estados Unidos. Las iniciativas fracasaron por el trato a los inmigrantes indocumentados, pero varios grupos dispuestos a traer inmigrantes talentosos y diversos y permitir traer familiares a los inmigrantes legales continuaron básicamente sin cuestionar.Hasta Donald Trump.Aunque sus declaraciones públicas sobre la inmigración han sido confusas, resulta obvia la hostilidad fundamental de Trump hacia los inmigrantes, desde eslogans como “Comprar estadounidense, contratar estadounidense” hasta su infame y soez agravio contra los países del Tercer Mundo. En agosto, avaló gustosamente la propuesta impulsada por dos senadores republicanos antiinmigración, Tom Cotton y David Purdue, que reduciría aproximadamente a la mitad la inmigración legal, en gran parte poniendo fin a la lotería de la diversidad y restringiendo la inmigración por motivos familiares, llamada despectivamente “inmigración en cadena” por sus proponentes.No cabe duda de que las millones de personas que se han internado ilegalmente a Estados Unidos, sobre todo en los años 90, representan un problema que exige una solución integral. La reacción antiinmigratoria que Trump sacó a relucir no siempre es racista o xenofóbica; para numerosos estadounidenses, la inmigración masiva ilegal representa el fracaso del Gobierno en una de sus funciones elementales. Resulta igualmente claro que la solución debe constituir un equilibrio entre ofrecer a muchos de los inmigrantes indocumentados y sus familias —y los dreamers— un medio para legalizar su presencia y elevar la seguridad fronteriza.Nada de eso cambia el hecho de que los inmigrantes, legales e ilegales, proporcionan, y siempre han proporcionado, a Estados Unidos los talentos, aptitudes, diversidad y sueños que han convertido a este país en lo que es. El hecho de que el Valle de los Silicones cuente con tantos empleados nacidos en el extranjero no es evidencia de que los estadounidenses nacidos aquí se hayan quedado masivamente sin trabajo, sino de la capacidad del país para reclutar talento alrededor del mundo. Y ahora que en Estados Unidos está bajando la tasa de nacimiento y las generaciones de la posguerra están jubilándose, la mano de obra inmigrante será crucial para mantener el crecimiento económico. No debe permitirse que el nacionalismo socave el sueño americano, o su futuro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.