Trump dispuesto a que dreamers se naturalicen

Washington– El presidente Donald Trump dijo ayer que está abierto a un plan migratorio que otorgue una forma para que los cientos de miles de jóvenes que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños puedan naturalizarse como estadounidenses.“Lo haremos paulatinamente. Va a suceder en algún punto del futuro, a lo largo de un periodo de 10 a 12 años”, dijo el presidente a los reporteros.Hizo sus declaraciones mientras la Casa Blanca anunciaba que la próxima semana presentaría un marco legislativo en materia migratoria que espera sea aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes.Los comentarios de Trump representan un adelanto de dichos lineamientos. Dijo que propondrá un presupuesto de 25 mil millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y 5 mil millones de dólares para otras medidas de seguridad.Trump dijo a la prensa que tenía un mensaje para los inmigrantes jóvenes conocidos como “dreamers”: “Díganles que no se preocupen, ¿de acuerdo? Díganles que no se preocupen. Resolveremos el problema”.El mandatario hablaba sobre los jóvenes inmigrantes que contaban con protecciones contra la deportación y el derecho a trabajar legalmente en Estados Unidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), promulgado durante el gobierno del presidente Barack Obama.Trump anunció el año pasado que pondría fin al DACA, pero le dio al Congreso hasta marzo para encontrar una solución legislativa.El presidente expresó su confianza de que se puede concretar un acuerdo al respecto.La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que los lineamientos que se presentarán el lunes “representan una solución negociada que pueden respaldar los miembros de ambos partidos”.La Casa Blanca parecía intentar tomar control del proceso en medio de críticas de que el presidente no ha asumido el suficiente protagonismo durante las negociaciones recientes y ha enviado mensajes contradictorios que en repetidas ocasiones han trastocado las negociaciones cuando se estaba a punto de llegar a un acuerdo.“Después de décadas de que el Congreso no ha actuado, es momento de trabajar juntos para resolver este tema de una vez por todas”, declaró Sanders.Los senadores de ambos partidos realizaban un nuevo intento por alcanzar terreno común en materia migratoria, pero los líderes aceptaron que no será sencillo y ya adjudicaban culpas en caso de que fracasara.Alrededor de tres docenas de senadores de ambos partidos se reunieron el miércoles en privado, y dos altos legisladores señalaron que intentarán presentar un acuerdo basándose en las sugerencias de sus colegas.El objetivo es crear una legislación por consenso que presente un punto de partida para el debate migratorio en el Senado, que se prevé comience el 8 de febrero, dijeron el senador republicano John Cornyn y su colega demócrata Dick Durbin, quienes son los de segundo mayor rango en sus respectivos partidos.

