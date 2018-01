Treinta y dos mujeres adicionales hablaron el día de hoy en la corte del condado Ingham de Michigan, durante el sexto día de la audiencia para dictarle sentencia a Larry Nassar, lo que ha elevado a 155 el número de víctimas que han declarado en su contra hasta la fecha.El exmédico del Departamento Atlético del Estado de Michigan y Departamento de Gimnasia de Estados Unidos, quien se encuentra purgando una sentencia de 60 años por cargos de pornografía infantil, va a ser sentenciado por 10 cargos de conducta sexual criminal.El 31 de enero también será sentenciado por tres cargos adicionales en el condado Eaton de Michigan.Mattie Larson, quien ganó tres medallas en el Campeonato Nacional de Gimnasia de Estados Unidos en el 2010, dio una de las declaraciones más desgarradoras y emotivas del día.Larson relató que cuando fue a ver a Nassar, y tenía 14 años, él le introdujo el dedo en la vagina, sin importar el lugar en donde necesitaba el tratamiento para sus lesiones.“Larry, mis entrenadores y el Departamento Atlético de Estados Unidos convirtieron el deporte del que me enamoré cuando era niña en mi infierno personal”, dijo Larson. Luego, describió que a propósito fue a dar al hospital con el fin de salir del Rancho Karolyi, un centro de entrenamiento del Departamento de Gimnasia de Estados Unidos, del que varias gimnastas dijeron que era el lugar perfecto para que Nassar abusara de ellas.“Estaba tomando una ducha cuando decidí hacer a un lado el tapete del baño, derramar agua en el piso, y golpearme la cabeza contra la bañera lo suficientemente fuerte para que pareciera que me había resbalado”, dijo Larson, reprimiendo las lágrimas.“Mis padres me llevaron de inmediato al hospital porque pensaron que había sufrido una contusión cerebral. Yo estaba dispuesta a herirme físicamente para huir del abuso que recibí en el rancho”.“No te puedo decir con palabras cuánto te odio”, le dijo Larson a Nassar.Emily Morales, Natalie Woodland y Jillian Swinehart fueron las adolescentes que el día de hoy dieron unas valientes declaraciones.Swinehart de 15 años, declaró acompañada de su madre Anne, quien habló de la culpa que sintió por llevar a su hija para que fuera atendida por Nassar.“De manera voluntaria te traje el don más precioso que hay en el mundo”, dijo Anne. “Y tú le hiciste daño. Ella sólo tenía ocho años”.Abigail y Amanda Mealy, una de varias pares de hermanas que fueron abusadas por Nassar, también rindieron su declaración el día de hoy en la corte.Abigail habló en representación de su hermana, quien es menor de edad, y relató cómo es que la prestigiada reputación de Nassar lo había protegido de las consecuencias, ya que su estatus le dio a sus abusos la apariencia de un procedimiento adecuado.“Sé que es extraño, pero tú eras Larry Nassar”, dijo. “Se supone que debería sentirme privilegiada de ser atendida por ti”.Mealy, al igual que muchas víctimas, llamó a las instituciones que apoyaron a Nassar, incluyendo al Departamento de Gimnasia de Estados Unidos y a la Universidad Estatal de Michigan, que empleó a Nassar anteriormente, durante y después de una investigación penal, para comentarles sobre sus abusos.“Ustedes debieron haber impedido eso”, dijo. “Nunca debió haber sido un privilegio el ir a ver a un acosador infantil”.El viernes, el Consejo de Administradores de la Universidad Estatal de Michigan le dio un voto de apoyo a la presidenta Lou Anna Simon, a pesar de las abrumadoras llamadas para que renunciara.Steve Penny, presidente del Departamento de Gimnasia de Estados Unidos renunció en marzo del 2017, mientras que tres miembros del Consejo de Directores entregaron su renuncia en esta semana.La organización ha perdido varios patrocinadores desde el mes de diciembre.Inicialmente, se esperaba que la audiencia de sentencia contra Nassar durara sólo cuatro días, 98 mujeres estaban programadas para rendir sus declaraciones el primer día.Sin embargo, desde entonces, 60 mujeres adicionales han recibido la oportunidad de declarar, lo cual significa que serán un total de por lo menos 158 antes de que Nassar sea sentenciado.Se espera que eso suceda el día de mañana, ya que sólo restan tres declaraciones. (Con información de Deadspin)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.