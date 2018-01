La decisión de los senadores demócratas de poner fin el lunes al cese de actividades gubernamentales a cambio de la promesa de una votación sobre la inmigración enfureció a algunos liberales, quienes acusaron de traidores a los legisladores y amenazaron con organizar elecciones primarias contra algunos de los demócratas que votaron a favor, dijo The New York Times.Independientemente de lo que suceda en el Senado, grupos progresivos y defensores de los inmigrantes señalaron que los líderes congresistas de la Cámara Baja nunca aceptarán ningún proyecto de ley que ofrezca estatus legal a los inmigrantes indocumentados jóvenes traídos al país siendo menores de edad sin exigir a cambio enormes concesiones en otros temas inmigratorios. Acusaron al senador Chuck Schumer, el líder demócrata, y a los senadores demócratas moderados de capitular a fin de proteger a los senadores que quieren reelegirse en noviembre en estados de tendencias republicanas.“Vacilaron debido a que siempre ponen primero al partido y el éxito del partido”, dijo el representante Luis V. Gutiérrez, uno de los principales defensores demócratas de los inmigrantes, quejándose de que les quedaron debiendo a los hispanos. “La única palabra que se saben en español es ‘mañana”.La apresurada marcha atrás de 33 senadores demócratas fue particularmente humillante tan poco tiempo después del aniversario de la Marcha de las Mujeres, en la cual miles de activistas se congregaron en ciudades de alrededor del país a efecto de protestar contra el presidente Trump y los congresistas republicanos. Grupos liberales como MoveOn.org empezaron a exhortar a sus miembros a sumarse el lunes a mítines dirigidos a presionar a los republicanos para que protejan a los inmigrantes indocumentados jóvenes conocidos como dreamers.Para mediodía, en el Congreso habían cedido sus propios supuestos aliados.“Las bases tienen derecho a estar furiosas con un montón de demócratas electos”, dijo Ben Wikler, el director de MoveOn.org en Washington. “En los años de Obama, los republicanos aprendieron a tenerles más miedo a los retos en las primarias que a las elecciones generales. Pero los demócratas siguen comportándose como el movimiento de las Fiestas del Té fuera más poderoso que la Resistencia”.Antes de la votación, Schumer recurrió a una junta con los senadores demócratas para exhortar a los liberales de su bancada a no criticar a quienes votaran a favor de la reanudación de actividades, de acuerdo con un senador que pidió no ser identificado.En su mayoría, los senadores liberales que se oponían al convenio guardaron silencio.

