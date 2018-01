Asciende a dos, cifra de muertes por tiroteo en Kentucky

Benton, Kentucky— Esta mañana, un alumno de 15 años entró a su escuela en Kentucky y abrió fuego contra sus compañeros. En los primeros minutos tras el ataque, se revló que había un muerto y unos 20 heridos; sin embargo, autoridades dieron a conocer que una víctima más falleció.El adolescente fue detenido después de los disparos.La Policía dijo que no hay más sospechosos en la primera matanza escolar que se registra este año en Estados Unidos. El suceso ocurrió en la Escuela Marshall County High School en el suroeste de Kentucky, a unos 193 kilómetros (120 millas) al noroeste de Nashville, Tennessee.Cientos de alumnos huyeron de prisa del plantel, corriendo por una carretera o montándose en automóviles. Algunos de ellos se congregaron en un restaurante McDonald's cercano."Estaban corriendo y gritando, corriendo por la carretera, tratando de salir del peligro", dijo Mitchell Garland, quien albergó a unos 50 muchachos en su tienda.Ambulancias y patrullas policiales convergieron en la escuela, junto con comandos armados con armas automáticas. El gobernador Matt Bevin salió del Capitolio hacia el lugar de los hechos. Los padres estacionaron sus vehículos donde podían y corrieron para encontrar a sus hijos.Una chica murió en el momento del ataque y un chico murió en el hospital, dijo el gobernador, añadiendo que todas las víctimas son alumnos.El sospechoso será acusado de asesinato e intento de asesinato, dijo Bevin. La Policía no divulgó su identidad ni dijo cuál podría ser el motivo."Esta es una herida que tardará mucho en sanar y para algunos miembros de nuestra comunidad, nunca sanará", dijo Bevin.Cinco de los heridos fueron llevados al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, a unos 193 kilómetros de distancia, dijo la vocera Tavia Smith.La policía estatal de Kentucky no cree que hay razones para sospechar que hubo cómplices, dijo el detective Jody Cash al diario Murray Ledger & Times.Esta es la primera masacre en una escuela en Estados Unidos en lo que va de año, según datos recopilados por la agrupación Gun Violence Archive, que se basa en datos de los medios de comunicación y otras fuentes.

