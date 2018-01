Llegan a acuerdo para reabrir gobierno de EU

Este lunes el Senado votó 81-18 a favor de poner fin al cese de actividades gubernamentales iniciado hace tres días, mientras que los demócratas se sumaron a los republicanos a fin de abrir paso a la aprobación de un paquete presupuestal a corto plazo que financiaría al gobierno hasta el 8 de febrero a cambio de que los líderes republicanos prometieran abordar el destino de los inmigrantes indocumentados jóvenes conocidos como dreamers.“En unas cuantas horas, el Gobierno reanudará todas sus actividades”, dijo el senador Chuck Schumer, el líder demócrata. “Tenemos mucho qué hacer”.La votación de procedimiento no pone inmediatamente fin a la parálisis parcial. El Senado aún debe aprobar en forma definitiva la propuesta, que luego deber ser aprobada por el Congreso.Pero la aprobación definitiva es una formalidad y, tras un fin de semana de señalamientos partidistas, la votación ofreció a ambos partidos una vía para salir del punto muerto que amenazaba con perjudicar políticamente a los dos partidos.En el pleno del Senado, Schumer anunció que él y el senador Mitch McConnel, el líder republicano habían “llegado a un arreglo” destinado a adoptar la medida presupuestal para tres semanas al tiempo de continuar negociando “un convenio global” que incluye el destino de los dreamers, los inmigrantes indocumentados traídos de niños al país.La mañana del lunes, McConnel prometió que el mes próximo permitiría “un debate libre y abierto” en torno a la inmigración si para entonces no se había resuelto el asunto. Pero para numerosos demócratas su promesa no bastó y el lunes por la mañana, los senadores demócratas moderados seguían presionando para obtener más a cambio de sus votos para poner fin al cese de actividades.Para la hora de la votación poco después del mediodía, los demócratas moderados pronosticaban que se aprobaría el voto.

